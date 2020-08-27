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快訊／終止負成長！三倍券帶動民間消費　7月零售業達3300億創同期新高

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記者蘇晏男／台北報導

行政院27日召開院會後記者會，發言人丁怡銘轉述院長蘇貞昌談話，透露三倍券帶動民間消費活絡，7月零售業達3300多億元，不僅終止疫情以來，連續5個月的負成長，也創下史上同期新高。

丁怡銘表示，截至目前紙本加上數位綁定，領取三倍券已超過2200萬人，而6月疫情解封後，政府鼓勵出門走走，促進消費，再搭配7月15日上路的三倍券，帶動民間活絡，反映在7月零售業，一舉衝上3300多億元，不僅終止疫情以來，連續5個月的負成長，也創下史上同期新高，年增率達到2.5％。

▲紙本三倍券。（資料照／記者劉維榛攝）

▲紙本三倍券。（資料照／記者劉維榛攝）

丁怡銘指出，其中，百貨公司營業額成長10.3％；預定領取三倍券的重要通路，也就是便利商店，在這期間點成長21.3％，至於受疫情衝擊影響很大的餐飲業，其業績總體也轉為正成長，「三倍券的確發揮好領好用好刺激的效果」。

另外，丁怡銘也表示，農遊券也受到熱烈歡迎，農漁業超市無論平日或假日，業績都是倍數成長，7月啟用至今已創下30億效益 目前正朝50億效益前進，而農業縣市更是因此受益。

丁怡銘轉述蘇貞昌談話，強調，目前除了部分產業持續受到疫情影響及國際貿易往來限制，有些產業有待政府紓困之外，其他多數民間消費已漸漸復甦，台灣防疫有成受世界肯定，台灣模式更成為全球學習的典範。

▼行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

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