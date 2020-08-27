蘇貞昌：台灣小卻很強　應以台灣防疫成功為榮

▲行政院長蘇貞昌出席北部流行音樂中心開幕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）將在8月30日將率團抵台訪問，總統蔡英文將於9月3日在總統府接見；而訪台期間，韋德齊也將拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌27日於行政院院會提到，捷克參議院議長不顧北京反對訪台，是該國30年來最高階層來台訪問；蘇還說，台灣小卻很強，值得用這次台灣從成功防疫走向世界的經驗為榮。

行政院27日上午召開例行院會。政院發言人丁怡銘會後轉述，院長蘇貞昌在會中表示，台灣防疫有成被世界肯定，「台灣模式」更成為全球學習的典範，正因為如此，這個月初美國衛生部長阿札爾特別造訪台灣交流防疫經驗、疫苗研發合作進行討論，還去參觀口罩國家隊。

蘇貞昌說，自助後助人，去捐贈口罩、分享防疫經驗，對國際社會做出具體貢獻，在蔡總統領導下，我們不為中國打壓，推動踏實外交，尋求跟我們理念相同的國家一起努力，光這個月以來就增加了3個外館，包括關島辦事處附設，以及索馬利蘭互設代表處，以及即將在南法觀光重鎮新設普羅旺斯辦事處。

蘇貞昌提到，禮拜天捷克參議院議長將率領訪問團來台灣，是該國30年來最高階層來台訪問，他們來訪還引來歐洲議會與美、加、澳等多國70位國會議員發表國際連署聲明，強力表達支持。蘇也說，過程中感受到縣市政府跟中央配合，一起進行各項防疫安排。

最後蘇貞昌表示，台灣小卻很強，值得用這次台灣從成功防疫走向世界的經驗為榮，可以更有自信面對各種挑戰，只要掌握與世界各國經貿合作的經貿之窗，台灣就會更有前途，不只在世界佔有一席之地，也希望我們的國際發展空間會越來越寬廣。