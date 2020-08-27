釋憲前夕公布黨產會名單　政院：照既定程序公布與釋憲無關

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院27日宣布新一屆不當黨產處理委員會人事名單，多為第一屆團隊留任，其中指定現任黨產會主委林峯正續任，孫斌為副主任委員。由於28日將公布黨產條例釋憲結果，行政院選在此時發布委員名單也引發聯想；對此，行政院表示，黨產會委員名單都是照既定程序公布，與釋憲案沒有關係，至於釋憲案黨產會都會針對告種狀況做研判、應處。

不當黨產處理委員會新一屆人事名單，委員多為第一屆團隊留任，其中指定現任黨產會主委林峯正續任，孫斌為副主任委員，許有為、林聰賢為專任委員，饒月琴、鄭雅方、張世興、李福鐘、林詩梅、吳雨學、賴瑩真為兼任委員。另外，員兼任委員沈伯洋因為教學研究不克留任，所以不續聘。

政院發言人丁怡銘指出，第一屆委員從無到有，奠定了黨產會的基礎，開啟了轉型正義的第一哩路，也與國史館、國發會檔案管理局以及眾多中央、地方機關合作，發掘了過去「國產變黨產」、「民產變黨產」等許多不為人知的歷史；黨產會成立至今四年來，也已作成應返還國家的處分金額總計約768億。

他還表示，由於黨產會自成立以來所做的相關處分，尚有多數案件仍在訴訟程序中，而過去政黨透過各種方式從國家及人民身上不當取得財產，黨產會的調查工作也仍在進行中，黨產會未來的任務將更加繁重，必須透過委員的專業能力，繼續執行不當黨產的調查、返還、追徵、權利回復等法定任務，該是人民的財產就還給人民，該是國家的財產就還給國家。