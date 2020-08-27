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致災性豪雨炸彰化以南8縣市！「梅莎」颱風最快明生成　威力勝「巴威」路徑曝

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲受到「巴威」颱風的颱風尾引進的西南風影響，中南部今明兩天降下慎防致災性豪雨。（圖／翻攝中央氣象局，下僮）

記者葉國吏／綜合報導

受到「巴威」颱風的颱風尾引進的西南風影響，中南部今明兩天降下慎防致災性豪雨。氣象局對此啟動較大規模豪雨強化預報作業，並於27日清晨4點針對南高屏等8縣市發佈豪大雨特報。氣象專家則提醒，明(28)日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來有機會發展成颱風「模擬強度更勝巴威」。災害預報士賈新興則則透露，9號颱風「梅莎」預估最快在明天生成。

受到巴威颱風引進的西南風影響，今(27)日易有短時強降雨，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及台東山區有局部大雨發生的機率。氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣發佈豪雨特報；彰化、雲林、嘉義縣市、台東發佈大雨特報。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今、明兩天迎風面南部、中部有「強對流」發展，應注意防範其所伴隨的「劇烈天氣」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今、明兩天迎風面南部、中部有「強對流」發展，應注意防範其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間強降雨)及「豪雨」成災；其他地區也有局部陣雨或雷雨，以午後機率較高。

週六(29日)西南風減弱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。下週日、一(30、31日)另一颱風的外圍雲系為北部、東北部帶來短暫降雨的機率，中南部午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。下週二、三(1、2日)西南風迎風面的南部、中部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是高溫炎熱的天氣。

另外，明(28)日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來經過海溫高、風切小的環境，時間很長，故模擬強度更勝「巴威」。美國(GEFS)21次模擬路徑大致經琉球至宮古島一帶、東海、再轉向東北往韓國方向。由於颱風尚未形成，模式模擬有較大的「不確定性」，是否會調整得更接近台灣？是持續觀察的重點。

災害預報士賈新興則分析從目前的資料顯示，有發展為今年第9號颱風（梅莎，Maysak。柬埔寨命名，意即樹名）的機率，初步估計時間落在28日左右，歐美模式在預測上有較為一致的看法，預估31日左右會接近琉球那霸附近，之後朝長江口外海移動。

▼最新(27日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示(左圖)，「巴威」偏北加速，撲向北朝鮮及遼寧邊界一帶，上午起將迅速減弱。最新(26日20時)美國系集模式(GEFS)21次模擬路徑(右圖)，大致經琉球至宮古島一帶、東海、再轉向東北往韓國方向。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

 

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