大規模「致災豪雨」最劇烈時間曝！雨擴大灌全台　北部將轟短時大雷雨

記者許力方／台北報導

因應26日至28日西南風增強影響，中央氣象局晚間8時啟動較大規模豪雨強化預報作業，將頻繁更新預報資料，資深預報員劉宇其表示，27日（周四）降雨較不一樣，西南風偏強，持續有一波又一波對流雲系發展移入台灣，今晚到清晨台南以南降雨逐漸增多，27日晚上到清晨、白天到下午這段時間雨勢會逐漸由沿海往內陸移動，提醒民眾，台中以南將有大雨或豪雨、南部有豪雨、北部午後也有短時大雨，提醒民眾慎防強降雨導致的災害。

劉宇其指出，26日大部分雨量出現在台南以南沿海，其中高雄岡山破350毫米達大豪雨等級，27日持續受盛行西南風影響，南台灣降雨自26日入夜以後逐漸增多，27日內陸近山區也有明顯降雨，除了迎風面地區降雨外，北部午後也有較大雷雨、短時大雷雨出現，台中以南恐出現大雨或豪雨，南部有豪雨等級降雨，北部午後也有短時大雨。

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▲氣象局啟動大規模豪雨強化預報作業。（圖／記者黃軍瑋攝）







劉宇其提醒，西南風影響期間，對流通過時伴隨短時強降雨、雷擊及強陣風，因中小尺度對流掌握不易，氣象局預估，大累積雨量主要落在明天（27日）一天，一直到28日（周五）白天降雨才會明顯稍緩。因27至28日台灣附近為西南風環境，菲東海面最快周末將有熱帶低壓形成，預報資料顯示8月31日至9月1日它會朝琉球海域接近，對台灣風向會有影響，可能風場會轉偏東北風，導致北岸有短暫雨，後續仍要視熱帶低壓距離台灣是否較近，還會再觀察。

【21:49更新】豪雨特報等級

氣象局26日晚間9時35分更新針對8縣市發布「豪雨特報」，受西南風增強影響，易有短時強降雨，高雄已有大豪雨發生，今夜至27日（周四）台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

大雨地區：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；台東縣。

豪雨地區：台南市、高雄市、屏東縣。

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▼嘉義以南降下豪雨以上降雨，最劇烈「致災豪雨」27日將至。（圖／中央氣象局）