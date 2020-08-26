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第9號颱風「梅莎」最快2天後生成！緊逼台灣北上　初估路徑出爐

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▲▼9號颱風梅莎發展中。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲第9號颱風「梅莎」最快28日生成，路徑恐進逼台灣。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

第8號中度颱風「巴威」（Bavi）剛走，引進西南風，在南台灣降下暴雨，後面還有一個準颱風蠢蠢欲動！中央氣象局資深預報員劉宇其表示，菲律賓東方海面最快周末將有熱帶低壓生成，預估將北上，距離台灣越近帶來的影響越大。災害預報士賈新興則分析，這個擾動有發展為9號颱風的機率，最快時間落在28日（周五）。

劉宇其26日晚間在大規模豪雨強化預報中表示，依據地面天氣圖顯示，因8號巴威颱風北上引進西南風，27、28日台灣仍在西南風環境中，預期最快周末，菲東海面逐漸有一個熱帶低壓形成，將於8月31日至9月1日（下周一至二）逐漸從琉球海域接近。

請繼續往下閱讀...

劉宇其指出，熱帶低壓在接近過程中，對台灣風向會有影響，預報單上8月30日至9月1日偏東北風，僅北海岸、東半部有短暫雨，熱帶低壓北上後，可能轉換為西南風環境，變成南部有短暫雨，但仍要視接近過程中距離台灣有多近，越靠近影響越大。

▲▼9號颱風梅莎發展中。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits、RAMMB）

▲▼9號颱風梅莎發展中。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲菲律賓東方海面的「準梅莎」還在發展中，。（圖／翻攝RAMMB、JTWC）

賈新興分析，目前位於菲東外海的熱帶擾動94W，從目前的資料顯示，有發展為今年第9號颱風（梅莎，Maysak。柬埔寨命名，意即樹名）的機率，初步估計時間落在28日左右，歐美模式在預測上有較為一致的看法，預估31日左右會接近琉球那霸附近，之後朝長江口外海移動。

8號才剛走，9號颱風就要接著報到，賈新興說，目前先觀察2天的颱風預測趨勢，28日正式生成之後再來研判它後續的可能路徑。

根據氣象局觀測，目前太平洋地區有1個颱風，第8號中度颱風「巴威」26日晚間8時中心位在台北北北東方1150公里海面上，以時速41轉48公里速度，向北進行，近中心附近最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑80公里。

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▼歐美預報準梅莎可能一路往北。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼9號颱風梅莎發展中。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

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