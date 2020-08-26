解謎南台灣暴雨「吸水怪獸」！　災害預報士：巴威「風颱尾」共伴效應

▲巴威颱風引進西南風，為南台灣帶來劇烈降雨。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

南台灣26日降下豪雨以上降雨，造成淹水，中央氣象局預估，未來兩天仍有致災性降雨發生機率，提醒中南部地區慎防較大規模或較劇烈豪雨。災害預報士賈新興分析，8號中度颱風「巴威」（Bavi）是領頭羊，將低壓帶南側的西南風增強，水氣與南部陸風交會在南高屏，產生颱風和季風的共伴效應，因此雨狂下。

氣象局指出，因西南風增強、水氣逐漸增多，中南部天氣不穩定，26日已經為南部帶來局部豪雨甚至大豪雨規模的降雨，並伴隨短時強降雨發生，預估27日（周四）持續受西南風增強影響，中南部仍有持續性陣雨或雷雨，尤其南部可能持續有豪雨以上降雨發生，中部及金澎也有陣雨或雷雨並可能出現大雨或豪雨，其他地區局部陣雨或雷雨，午後有雷陣雨並有大雨發生機率。

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▲巴威強度達中度颱風。（圖／翻攝RAMMB）

▲西南風增強，南台灣將迎最劇烈「致災性豪雨」。（圖／中央氣象局）



為什麼南部雨會下這麼大？是「風颱尾」嗎？災害預報士賈新興分析，累積雨量圖顯示，26日凌晨開始，台南高雄屏東沿海一帶地區雨狂下，因整個東亞沿岸為一個大低壓帶，巴威颱風則是領頭羊，低壓帶南側的西南風增強，而帶著豐富水氣的西南風，遇上南部夜間清晨的陸風，兩股風交會在南高屏地區，產生了輻和效應，因此雨狂下。

賈新興進一步解釋，「風颱尾」用來形容颱風引進西南氣流，颱風的空間尺度幾百公里，西南氣流的空間尺度千公里，或許颱風引進西南氣流，可以改成颱風和季風的交互作用或簡稱「颱風和季風的共伴效應」，可以是西南季風也可以是東北季風，當然不是每個颱風都會和季風共伴。