從地產大亨到入主白宮　川普如何坐穩「美利堅分裂國」寶座？

▲川普正式獲得共和黨提名,爭取連任。(圖/路透)



記者王致凱/綜合報導

美國總統川普可能是當今世界最知名的政治人物,他在2016年大選中戲劇性的逆轉選情,成功以政治素人之姿入主白宮,成為「自由世界」的最新一任領袖,近4年來,他的一言一行都牽動國際社會,地球上每一個人都受其影響。8月24日,共和黨正式提名川普為2020總統候選人,但今年這一仗,恐怕不比上次輕鬆多少。

川普(Donald Trump)1946年6月14日出生於美國紐約一個德國移民家庭,其父親佛瑞德•川普(Fred Trump)是一名房地產開發商,在他出生前就已經是一名成功的商人。川普青少年時期被送到紐約軍事學院就讀,畢業後先進入福坦莫大學就讀,之後轉學到賓州大學華頓商學院,取得經濟金融學位後,順理成章地進入父親的房地產公司工作。

賺到「第一桶金」

川普素以高調炫富的生活方式,以及作為一名成功的房地產開發商而聞名,但他第一次因為商業成功而受到公眾矚目,其實是1970年代藉助父親的金援,買下當時因經營不善而瀕臨倒閉的紐約海軍准將酒店(Commodore Hotel),並將其重新裝修一番,對其寄予厚望。



川普甚至爭取到市政官員破例讓他減免稅務,並與凱悅酒店集團創辦人共同打造出全球首家君悅酒店(Grand Hyatt)。新飯店一開張就大受消費者歡迎,而這筆交易也讓川普一戰成名,賺進真正意義上的「人生第一桶金」。

▼1978年6月28日,紐約州長休·凱里(Hugh Carey)手指著將由海軍准將酒店改建而成的紐約君悅酒店構想圖。談成這筆開發案的則川普站立在旁。(圖/達志影像/美聯社)



這時的川普只有30多歲,初戰告捷可謂意氣風發,整個80年代除了酒店業之外,他又陸續打造川普大廈(Trump Tower)等豪宅建案,並且跨足開發大西洋城賭場度假村,甚至準備好進軍航空產業,嘗試打造一個完整的娛樂商業帝國。

然而,不動產市場自90年代開始衰退,向來投資不手軟的川普也只能選擇申請破產保護。從1991年到2009年間,川普總共經歷過6次破產,但卻總能東山再起,而這段時間也讓川普累積不小的知名度,例如隨著2004年開播的真人實境秀節目《誰是接班人》在全球播放,讓川普一躍成為全球都家喻戶曉的地產大亨。

地產大亨當選「分裂國」總統

事實上,川普早在1988年就意進入政壇,原本屬意共和黨,之後又曾在1999年成為改革黨(Reform Party)的參選人之一,但很快就於隔年初退選。川普甚至一度加入民主黨,並在2007年支持未來的對手希拉蕊(Hillary Clinton)出戰總統大位。

歐巴馬(Barack Obama)首次當選總統後,川普又重新加入共和黨,並且很快在黨內贏得高支持率,但直到2015年6月他才真正宣布要投入選戰。當時,大多數人的目光都聚焦在傑布•布希(Jeb Bush)上,但布希在2016年初就宣布退選,出乎許多人意料。

▼2016年10月9日第2場總統大選辯論時,希拉蕊的支持度仍遙遙領先川普。(圖/路透社)



那時候,川普在黨內的主要競爭者,是與他論述相近的保守派重量級議員克魯茲(Ted Cruz),但最終川普卻意外憑藉極端激化選民的言論贏得中低階層白人選民支持,順利擊敗包括克魯茲在內的16位競爭對手,獲得共和黨提名。

川普巧妙地抓住自2009年經濟危機後,美國保守政治運動「茶黨運動」越來越盛行的機會,靠著通俗響亮的「讓美國再次偉大」口號和天馬行空的政見,例如在美墨邊境築牆,深深虜獲底層白人男性勞工的心,再加上希拉蕊「電郵門」事件影響,雙方大打口水戰,最終導致美國社會因為大選而嚴重對立,因此被媒體形容為史上「最分裂」的總統大選。時任美國國務卿凱瑞(John Kerry)甚至形容這次大選令美國蒙羞。

2016年12月19日,《時代》雜誌將川普選為「年度風雲人物」,但在封面的職銜上,寫得卻是「美利堅分裂國總統」(President Of The Divided States Of America),凸顯出美國數十年來最為對立的社會氛圍。

▼川普被選為2017年年度風雲人物。(圖/翻攝自TIME粉絲專頁)



2016年11月8日大選當天,川普雖然獲得較少的普選票,但因為贏得大多數「搖擺州」而獲得較多的306張選舉人票,正式當選為美國總統,同創下美國政治史上第一位當選時最年長、最富有、不曾擔任任何公職或軍職,且結婚次數最多的總統紀錄。

一言不合就「退群」

川普2017年1月在華府宣示就職,上台不到半年,就已經推出許多堪稱「驚世駭俗」的政策,例如退出跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議(TPP);下令在美墨邊境興建圍牆,並要求墨西哥出資;以反恐為由簽署「禁穆令」,禁止來自利比亞、伊朗、伊拉克、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等7國的公民入境美國等;以及宣布美國退出巴黎氣候協定等。

另外,川普2018年開始將競選時抨擊中國對美貿易不公的說法化為行動,宣布對一系列產自中國貨物徵收額外關稅,開啟了至今仍未落幕的中美貿易戰。

▼川普政府對中國政策越來越強硬。(圖/路透)



其實早在川普競選期間,他的一大批評對象就是中國在南海問題、台灣問題和朝鮮半島問題的立場,並認為北京若不願在貿易問題上讓步,則美國也無須認同「一個中國」立場。隨著中美貿易戰越演越烈,雙方多次談判未果,雙邊關係日益惡化,至2019年爆發香港「反送中運動」、2020年新冠疫情和香港國安法實施,中美關係已經跌入冰點。

中美關係並非川普唯一的外交失利。美國白宮2018年3月8日證實川普將於北韓領導人金正恩會面,為韓戰停火65年來首次有美國總統與北韓領袖會晤,國際社會原先期待此次「川金會」能解決棘手的北韓核武問題,但經歷了新加坡、河內和板門店3次高峰會後,雙方至今仍無法達成任何協議,雙邊關係甚至急轉直下。

大選倒數2個月

如今,距離11月總統大選倒數剩下不到70天,兩黨基本已經確定是由前副總統拜登(Joe Biden)出線挑戰川普的總統寶座,而受到連續數月的新冠病毒疫情影響,不但川普原先承諾的美中貿易協議遙遙無期,就連疫情似乎也還看不見盡頭,再加上層出不窮的種族爭端,一再影響選情走向。

美國有線電視新聞網(CNN)委託SSRS市場調查公司進行的民調,拜登在6月份時一度領先川普多達14個百分點,至8月時差距則縮小至4個百分點。

另據美國政治網站RealClearPolitics彙整全美各大媒體的民調平均值,截至8月中旬,拜登以50%的支持度領先川普的42%,顯示相比2個月前,兩陣營支持者基本上已經回歸,且川普民調也已經開始回溫。

▼拜登與副手賀錦麗(Kamala Harris)同台造勢。(圖/達志影像/美聯社)



川普自己對於選情似乎仍相當有信心,他一再重提自己上次大選也是在民調落後的情況下,一舉拿下多個關鍵搖擺州,擊敗對手希拉蕊。與此同時,他也不斷抨擊媒體做「假民調」,同時讚揚自己的「鋼鐵川粉」比民主黨人更熱情。

然而,美國今年上半年的防疫表現荒腔走板,已經淪為全球疫情最嚴重國家,拖累經濟,種種因素都讓他的連任之路陷入苦戰。商人出身的川普,如今全心全意想要重振經濟,但如何說服選民除去對他施政能力的疑慮,他是否能靠著4與年前相同的策略再次勝選,一切都還在未定之天。

▼川普2017年宣誓就職,第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)手拿聖經隨侍在側。(圖/達志影像/美聯社)