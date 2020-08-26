92萬個口罩這5類大學生先用　教育部：備戰大學開學

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

各大專校院將在9月中旬陸續開學，教育部發函至各校，因應疫情，教育部提供9月至10月份大學校院全校備用口罩，但須優先給護實習生、防疫工作第一線人員、身體不適者、自主管理者及負責執行學生輔導及諮商工作之專業輔導人員等5類對象。

教育部表示，將提供大專校院的防疫物資係9月至10月份備用口罩，依各校教職員及醫護實習生數量之比例分配，僅限學校因公務、教學及防疫專用。

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▲防疫備用口罩5大類大專院校學生可優先使用。（圖／記者李毓康攝）

教育部進一步說明，防疫備用口罩優先使用對象為，1、實習場所未提供口罩之醫護實習生。2、防疫工作第一線人員：如宿舍管理人員、護理人員、司 機、教官、校安人員、校工、保全人員等。3、學校臨時性發現學生及教職員工，於校園內出現發燒、 咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者。4、依防疫指揮中心規定，應自主健康管理人員，包含居家 隔離及居家檢疫者。5、負責執行學生輔導及諮商工作之專業輔導人員。

教育部提醒，獲分配口罩之校內單位，須另行製作物資使用清冊（需含領用人姓名、領用日期、提供理由、提供片數等），並留存備查（清冊格式及盤點檢核表）。



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