境外生憂防疫旅館毀約漲價「15天5.2萬」　潘文忠：會持續溝通協調

▲對於境外生入住防疫旅館問題，潘文忠說會密切了解。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

教育部昨天宣布開放19個國家和地區以外之新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及大陸籍學位生來台就學，預估約有1萬名境外學位生可申請。不過有境外生反映，防疫旅館費用9月1日後可能被微調。教育部長潘文忠表示，會密切和指揮中心、交通部溝通了解。

境外生權益小組在臉書指出，雖然教育部宣佈擴大境外學位生開放範圍，感到欣慰，但檢疫費用的問題可能又是一大難題，有學生反映，防疫旅館尋找不易，此前學校已與某防疫旅館約定一晚2500元，沒想到近日被告知旅館已經毀約漲價，未來新入境的境外生們恐怕要支付更高的居家檢疫費用。

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權益小組試算，假設防疫旅館費用上漲至每日3500元，15天檢疫費用將高達52500元，這已相當於私立大學一學期之學雜費總額。潘文忠今出席「網路旅程不留傷痕－防治數位性暴力」記者會表示，指揮中心跟交通部提供給教育部的訊息，國內有9千間的防疫旅館能因應，教育部也將各縣市防疫旅館聯繫窗口給各大學，盼大學能夠就近處理，當中包含更適合學生費用考量，會持續跟交通部和指揮中心密切協調、溝通並了解，讓境外生可以全面回國，居家檢疫更順利。

另外，若境外生入境人生多，是否會有集中檢疫所因應？潘文忠說，逐批開放以來已有500間，目前「還有空間」， 會持續將訊息提供給各大學，全面開放後，入境人數也會每天掌握。