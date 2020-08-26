數千盒備貨量！「美德」口罩上架生活市集　一次最多可買8盒400片

▲美德手術防護口罩新增上架電商通路。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠疫情在全球持續延燒，台灣近來也陸續再增幾例確診案例，讓口罩買氣再飆升，電商通路持續上架醫療口罩，生活市集宣布即日起開賣「美德手術防護口罩」，備貨量多達數千盒，而每人一次最多可買8盒400片，並同步推限時3日特賣，每日12:00、21:00開搶兩盒598元，滿足消費者的防疫需求。

生活市集今起開賣美德手術防護口罩，單盒綠色款50片裝售450元，共有1盒、2盒、4盒及8盒等4種組數可選購，等同一次最多可買到8盒共計400片口罩，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨；此外，同步祭出口罩限時特賣下殺活動，即日起至8/28，將於每日中午12:00～13:00及晚上21:00～22:00的兩大流量高峰時段，限量推出每組兩盒598元的「美德手術防護口罩」，每一時段將祭出50組、共100盒供搶購，一連3天6個時段共推出600盒。

而生活市集「口罩補貨到」專區亦囊括各式醫療口罩、一般拋棄式口罩及兒童防護口罩等逾百項口罩相關商品，也持續銷售「順易利3D醫用口罩」、「順易利成人醫療級口罩」、「威欣利手術用醫療級口罩」等口罩國家隊商品，並積極與各大供應商溝通儲備貨量。

蝦皮購物每天傍晚17:00於蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，每日販售品牌與價格細節將公布在頁面中，購買1盒可直接享超商取貨免運優惠，今天（8/26）更加碼開賣2款中衛高級色口罩，早上10:00推出「潮橘」，晚間18:00主打「月河藍月夜」，皆單盒30片入，售260元，每人限購一盒。新註冊用戶可在專屬賣場中以8折優惠買到醫療口罩，再加碼超商好禮3選1。

PayEasy企業福利網也公告將開賣中衛口罩訊息，8/26中午12:00推出「櫻花粉」，8/27中午12:00販售「櫻桃紅」，單盒50入，售價300元，各顏色口罩每人限購1盒，不過僅限定與福利網簽約合作的企業員工購買。另外，Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點限量開賣口罩商品，東森購物、PChome 24h購物也不定時販售，但因供貨狀況不定，每日提供品牌、款式、規格不一定，依網站實際販售狀況為主。