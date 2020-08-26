黃琪扮名流詐1.26億移審法院　檢方批：極為狡獪建議羈押且重判

▲黃琪因涉扮名流詐1.26億元，今26日上午從看守所提訊送審台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

有多項詐欺前科的黃琪，涉嫌扮演歌手張清芳、國泰千金蔡佳玲，詐騙台大校長楊泮池協助提供醫療服務，又騙劉姓男友母親投資房地產，詐得1.26億元，還差點騙到中衛免費提供2萬5千片醫療口罩，台北地檢署25日依詐欺罪起訴，26日黃琪從看守所提訊送審台北地院，將由法官決定是否繼續收押。

本名黃照岡的黃琪，從2017年起，假冒1人分飾多角，假冒歌手張清芳和丈夫宋學仁，及2人秘書、助理等人名義，請託台大校長、台大院長楊泮池協助安排友人母親轉院到台大，2018年開始假冒楊泮池，指揮台大院方處理轉院、掛號等醫療事宜。

另外黃琪還以自稱Amanda，假裝是國泰集團千金蔡佳玲，同時是列支敦士登律師事務所主持律師，與林姓男子交往，進而認識林男的母親，詐得新台幣4981萬餘元，以及存在國外的日幣2.28億元、美金逾40萬元及歐元1萬元。

檢察官痛批他「極為狡獪」，已經查扣黃琪相關帳戶款項3000多萬元，以及3間店面和豪宅價逾4000萬，但黃琪犯後還想耍手段，逼迫被害人不要做出不利證詞，檢察官起訴黃和蘇姓前男友之後，仍建請法院繼續羈押黃琪，並從重量刑，以儆效尤。

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