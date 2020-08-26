國中小下週開學　教育部：前2週入校量體溫、室內不強制戴口罩

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

高中以下各學校31日即將開學。教育部長潘文忠今（26日）指出，為因應開學防疫，教育部增購1500台熱像儀、2萬8000額溫槍、760片口罩、12公升酒精供學校使用。

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▲高中以下學校8月31日開學。（圖／記者李毓康攝）

潘文忠說明，考量新學年開始前暑假期間較長且有新生進入校園，各級學校需持續落實健康監測機制，自開學2週內，學生進入學校需量測體溫，並請家長及教師主動關心學生健康狀況。開學2週後，校園健康監測機制由學校配合中央流行疫情指揮中心、各該主管機關或學校所在地之縣市政府相關規定，經學校召開防疫小組會議討論後決定。

潘文忠表示，依據疫情因應指引「社交距離注意事項」，幼兒園到高中屬特定人員上課，需注意通風良好，儘可能維持社交距離，不硬性配戴口罩。班級應以固定人員執行配膳(打菜)作業，落實正確手部清潔、量測體溫、戴口罩等防護，配膳過程不說話、不嬉戲等措施。教室及學習場域環境保持室內通風良好及定期消毒，室內使用冷氣或中央空調搭配於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，保持通風。

潘文忠提到，學校實施室內外體育課程教學，應保持防疫足夠之社交距離，做好防疫措施，不硬性配戴口罩。搭乘學生交通車時應配戴口罩，學生交通車分別於發車前、收班後，應以學生接觸較頻繁之車內座椅、扶手、拉環等處實施消毒作業。

▲口罩部份，教育部採買760萬個。（圖／記者李毓康攝）

潘文忠也說，密閉空間集會如無法維持社交距離時皆需戴口罩，學校辦理大型集會活動應完備落實各項防疫規範，不受人數限制，但校園室外場地對外提供使用，須符合實名制。

潘文忠強調，因目前指揮中心仍維持一級開設，學校教職員工生倘有發燒、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，或有腹瀉、失去嗅、味覺等相關症狀，應在家休息避免外出或立即就醫診治，避免到校上課上班，學校將不列入出缺席紀錄。

潘文忠呼籲，防疫最基本且最重要的措施仍是，落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息，請學校及家長共同為校園的師生健康安全把關。

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