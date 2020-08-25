林肯大郡倒塌案　更四審判建商建築師連帶賠3.15億

▲林肯大郡賠償案，更四審判賠3.15億元。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區林肯大郡在1997年發生倒塌事件，造成28人死亡、數百人無家可歸。230名住戶認為房屋結構受損乃因建商與建築師等人疏失，因此起訴求償。案件纏訟21年，高等法院更四審25日宣判，判准220名住戶每戶可以獲賠74萬餘元到358萬餘元不等，總計判賠3億1498萬餘元。可上訴。

林肯大郡是建商林肯建設公司在1993年所推出的建築專案，打出「台灣第一座複合式整體開發的大眾貴族化社區」作為促銷的口號，總計分有「金龍特區」、「總統特區」、「15樓區」等七個區，總戶數可容納約1450餘戶。但1997年8月18日，溫妮颱風侵襲北台灣，林肯大郡擋土牆崩落，造成28人死亡，數百人房屋損壞，無家可歸。

事後檢方究責，發現有官商勾結弊案，檢方對林肯建設負責人李宗賢等6名建商與台北縣農業局、工務局等14名官員，提起公訴。最後4名公務員分別遭判刑2年到9年不等的刑期定讞。至於民事賠償部分，住戶提出國賠訴訟，一審判決台北縣府須國賠5700餘萬元，案件持續纏訟。新北市府於2010年與住戶達成和解，發放補償金1億3777萬元。

另外230戶住戶不滿，認為建商與建築師在設計、蓋造房屋時有疏失，因此起訴向林肯建設負責人李宗賢、後續接手的霖肯公司以及建築師盧正堯等人求償3億1719萬餘元。案件於2015年更三審時，判決林肯建設、建商李宗賢、建築師盧正堯等應連帶賠償230名住戶共1億5千多萬，每位住戶可獲賠50萬多元至165萬元不等。

案經廢棄發回，高等法院更四審於25日宣判，仍認定李宗賢、霖肯公司、盧正堯等人須連帶賠償，其中更四審僅餘220住戶，分別判准金額自73萬9923元至358萬914元不等，合計判准3億1498萬1441 元，幾乎全數判准。可上訴。

