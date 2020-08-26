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社會 社會焦點 保障人權

趴汽車引擎蓋遭時速百公里蛇行甩車近11公里　夫追妻喪命

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▲越野車,飆車,失速,車禍示意圖。（圖／CFP）

▲桃園男子為追回妻子，趴引擎蓋遭高速蛇行、甩車而摔死。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

謝姓男子與張姓妻子感情生變，妻子離家找上男友潘敏弘。謝男約出妻子見面，不料潘男見狀竟叫開車的友人蔡佳煒加速離開，謝男為追回妻子竟趴上引擎蓋，抓住車窗樑柱苦撐。蔡男以時速超過100公里蛇行、甩車，想摔下謝男；而謝男苦撐10.9公里後遭摔下車，顱內出血後不治。高院二審將潘男、蔡男依照殺人罪，判刑13年與13年2月。可上訴。

判決指出，本案發生於2019年2月農曆過年期間。感情生變的謝男與張姓妻子，相約在桃園觀音區見面。晚間11點多，謝男由友人開車搭載前來赴約，另外妻子則由男友潘敏弘陪同，由潘男友人蔡佳煒開車搭載前來。雙方見面後，謝男看到妻子在對方車內，隨即下車走到對方車頭，要求妻子下車。

但妻子車上3人均不理會，潘男更叫蔡男加速離開。謝男眼見妻子就要被別人載走，不假思索，隨即趴上蔡男車輛引擎蓋，雙手抓住車窗樑柱。蔡男為甩掉謝男，不斷加速、急煞車、高速轉彎、甩車，謝男險象環生。車上的妻子眼見蔡男時速破百公里，擔心謝男安危，不斷大叫「那是我老公！快停車！」但蔡男不理會，繼續危險駕駛。蔡男車輛由觀音區開進大園區內，謝男苦撐10.9公里後體力不支，遭甩下車。送醫急救後，因外傷性顱內出血併中樞神經衰竭，不治身亡。檢方對駕車的蔡男與吆喝離開的潘男，均依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，2人均否認有殺人犯意。蔡男辯稱，謝男跳上車時，他手無寸鐵覺得害怕，想要逃跑，所以只能繼續行駛以保自身安全，構成正當防衛，再加上後方有3輛車緊追在後，擔心停車後會遭到不測，所以持續加速；另外潘男則辯稱，害怕遭謝男修理，不想出事、不想連累蔡男與女友，所以叫蔡男把車開走。一審法院認為在蔡男如此危險駕駛的狀況下，謝男隨時都可能被摔下車而發生死亡結果，此為一般人生活經驗可知之事，故蔡男、潘男確實具有殺人的不確定故意，成立殺人罪。

不過一審法院也認為，本案起因乃因謝男先趴上引擎蓋的妨害自由行為，造成蔡、潘2人為免遭不測所做的反擊行為，2人所為屬於「正當防衛」；但最後卻高速蛇行、甩車，造成謝男死亡結果，2人所為「防衛過當」，依法減刑。最後一審將蔡男判刑13年2月、潘男判刑13年。

案經上訴，高等法院二審審理後於26日宣判。高院仍認定2人具有殺人不確定故意，但又構成正當防衛下的防衛過當，原審認事用法無誤，因此高院駁回上訴，維持13年與13年2月的刑度。

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