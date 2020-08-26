　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「正義魔人」持金屬球棒打死人　二審以殺人罪重判17年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園黃姓男子持球棒打死人，二審重判17年。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子黃騰羿，3年前開車行經桃園市桃園區時，碰上前方楊姓商人因情緒失控、沿途砸車，警方將道路淨空管制，企圖攔阻楊男。但黃男正義感過頭，竟持金屬球棒重擊楊男頭部致死。一審將黃男重判17年，案經上訴，高等法院26日二審仍認定黃男具「殺人故意」，因此仍依殺人罪將他判刑17年。可上訴。

本案發生於2016年7月9日下午4點多，楊男因情緒失控，手持鐵棒、赤裸上身，在桃園市同安街上，連續砸毀停在路邊的車輛。警方獲報後將道路淨空、管制，企圖制伏楊男，也因此後方車輛全都塞在路上。黃男不滿車輛遭阻，也認為警方的行為無效，竟突破管制，持金屬球棒靠近楊男。楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男隨即朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊；即便楊男倒地、員警出手制止，黃男仍不罷手，楊男被送醫急救，一週後宣告不治。

檢方認定黃男出手兇悍，致死意圖明顯，有殺人故意，因此依照殺人罪嫌，對黃男提起公訴。一審法院審理後，黃男雖辯稱沒有殺人故意，自己當時抵抗持鐵棒的楊男，應屬正當防衛。但法院認為，警方當時已經動員，有公權力介入，黃男並無阻卻違法必要，不屬於正當防衛，因此認定黃男具殺人故意，以殺人罪判刑17年。

案件上訴二審，高等法院審理時黃男仍否認殺人，辯稱沒有殺人犯意。但法院傳喚死者遺孀，遺孀表示，黃男至今未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，騷擾家人；她還表示，黃男甚至上網自稱「正義」，如果姑息這種人，只會讓更多人受害。

全案於26日宣判，高院仍認定黃男當時朝死者頭部等重要部位攻擊，遭員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意；另外黃男辯稱的阻卻違法，高院也認為當時他沒有必要實施正當防衛，因此不採信，仍認定黃男犯下「殺人罪」。考量一審量刑妥適，高院二審駁回上訴，仍將黃男判刑17年。

ET快訊
Lulu爆不合鬧翻Sandy！「閨蜜心機暗鬥」內幕被挖
快訊／西南風增強「雨彈續炸」　7縣市發布豪雨、大雨特報
快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯沉默2天發聲了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坐鎮高雄視察水利設施　陳其邁一早改行程取消北上：留著比較放心

基隆靈骨塔詐騙　警再逮人扣奧迪R8超跑　「特殊車牌」超吸睛

幫送愛犬回家！寵物美容師突遭男熟客強抱、「脫罩」討舌吻　她崩潰痛哭

去花蓮打工換宿...22歲女大生撞護欄！下秒遭曳引車輾過　頭顱破裂慘死

南投角頭靠「假刑警證」持槍擄人、賣毒　橫行中台灣終遭查緝羈押

連比6次中指嗆公車司機孬種　女乘客掰「我生病了」鑑定秒打臉

「正義魔人」持金屬球棒打死人　二審以殺人罪重判17年

快訊／貢寮龍洞「1釣客失足落海」！救起無生命跡象…送醫搶救中

台南強降雨「傍晚還有另一波」！抽水157萬噸　黃偉哲：依水情決定是否放假

莽夫勒斃妻子竟回房睡覺！兒：爸媽吵架常壓脖　改判9年

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

坐鎮高雄視察水利設施　陳其邁一早改行程取消北上：留著比較放心

基隆靈骨塔詐騙　警再逮人扣奧迪R8超跑　「特殊車牌」超吸睛

幫送愛犬回家！寵物美容師突遭男熟客強抱、「脫罩」討舌吻　她崩潰痛哭

去花蓮打工換宿...22歲女大生撞護欄！下秒遭曳引車輾過　頭顱破裂慘死

南投角頭靠「假刑警證」持槍擄人、賣毒　橫行中台灣終遭查緝羈押

連比6次中指嗆公車司機孬種　女乘客掰「我生病了」鑑定秒打臉

「正義魔人」持金屬球棒打死人　二審以殺人罪重判17年

快訊／貢寮龍洞「1釣客失足落海」！救起無生命跡象…送醫搶救中

台南強降雨「傍晚還有另一波」！抽水157萬噸　黃偉哲：依水情決定是否放假

莽夫勒斃妻子竟回房睡覺！兒：爸媽吵架常壓脖　改判9年

坐鎮高雄視察水利設施　陳其邁一早改行程取消北上：留著比較放心

覓食遇死亡車禍！　玉山母獼猴心痛「抱孩屍行動」不讓人靠近

基隆靈骨塔詐騙　警再逮人扣奧迪R8超跑　「特殊車牌」超吸睛

受西南氣流影響台南市強降雨　部分道路、橋梁封閉請民眾注意

鬼月逢九特別兇！　命理師曝「2生肖必遵守1原則」否則下半輩子恐自己過

Lulu《料理之王》化身廚娘「要把自己嫁出去！」　狂敲金鐘：入圍還要得獎

金元海確診後「住入隔離治療室」　公司：感謝拼命的醫療團隊

謝和弦帶莉婭過七夕！海底撈化身粉絲「寫卡片祝福」　網傻眼開罵了

Facebook 跨足電商平台！　於美國啟動測試　為未來營收添動能

獻給花蓮幼童的繪本！慈濟醫師歷經5年創作 《我們的家》新書發表

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

connect select db:news error

相關新聞

桃園莽夫勒斃妻子　回房睡覺判9年

桃園莽夫勒斃妻子　回房睡覺判9年

桃園吳姓男子去年5月間，因財產分配及房產問題，晚間與何姓妻子發生口角，吳男竟兇性大發，徒手緊掐妻子頸部，將妻子掐到昏迷倒地，而後逕自回房睡覺，之後察覺不對勁，緊急將妻子送醫，仍宣告不治。一審判刑13年，案經上訴，高等法院二審時，兒子證稱「爸媽吵架常常都會壓脖」，高院因此改認定吳男無殺人犯意，二審改判9年。

趴引擎蓋遭甩死　小王2人遭判刑

趴引擎蓋遭甩死　小王2人遭判刑

羅霈穎猝逝　遺囑Line發布有效？

羅霈穎猝逝　遺囑Line發布有效？

萬華房仲砍運將18刀致死　出庭辯「只想嚇他」

萬華房仲砍運將18刀致死　出庭辯「只想嚇他」

林肯大郡賠償案　更四審判賠3億餘

林肯大郡賠償案　更四審判賠3億餘

關鍵字：

法律人權正義魔人殺人球棒砸車高等法院二審遊民遺孀

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經
connect select db:news error

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面