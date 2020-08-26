「正義魔人」持金屬球棒打死人　二審以殺人罪重判17年

▲桃園黃姓男子持球棒打死人，二審重判17年。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子黃騰羿，3年前開車行經桃園市桃園區時，碰上前方楊姓商人因情緒失控、沿途砸車，警方將道路淨空管制，企圖攔阻楊男。但黃男正義感過頭，竟持金屬球棒重擊楊男頭部致死。一審將黃男重判17年，案經上訴，高等法院26日二審仍認定黃男具「殺人故意」，因此仍依殺人罪將他判刑17年。可上訴。

本案發生於2016年7月9日下午4點多，楊男因情緒失控，手持鐵棒、赤裸上身，在桃園市同安街上，連續砸毀停在路邊的車輛。警方獲報後將道路淨空、管制，企圖制伏楊男，也因此後方車輛全都塞在路上。黃男不滿車輛遭阻，也認為警方的行為無效，竟突破管制，持金屬球棒靠近楊男。楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男隨即朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊；即便楊男倒地、員警出手制止，黃男仍不罷手，楊男被送醫急救，一週後宣告不治。

檢方認定黃男出手兇悍，致死意圖明顯，有殺人故意，因此依照殺人罪嫌，對黃男提起公訴。一審法院審理後，黃男雖辯稱沒有殺人故意，自己當時抵抗持鐵棒的楊男，應屬正當防衛。但法院認為，警方當時已經動員，有公權力介入，黃男並無阻卻違法必要，不屬於正當防衛，因此認定黃男具殺人故意，以殺人罪判刑17年。

案件上訴二審，高等法院審理時黃男仍否認殺人，辯稱沒有殺人犯意。但法院傳喚死者遺孀，遺孀表示，黃男至今未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，騷擾家人；她還表示，黃男甚至上網自稱「正義」，如果姑息這種人，只會讓更多人受害。

全案於26日宣判，高院仍認定黃男當時朝死者頭部等重要部位攻擊，遭員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意；另外黃男辯稱的阻卻違法，高院也認為當時他沒有必要實施正當防衛，因此不採信，仍認定黃男犯下「殺人罪」。考量一審量刑妥適，高院二審駁回上訴，仍將黃男判刑17年。