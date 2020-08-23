民進黨台南市黨部　走馬瀨農場辦青年人才培訓營

▲民進黨台南市黨部於走馬瀨農場舉辦青年入政．青年人才培訓營，台南市長黃偉哲與學員們同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部22、23兩日於走馬瀨農場舉辦青年入政．青年人才培訓營，除賴清德副總統、中央黨部副秘書長林飛帆及各級幹部、黨籍立委、政論名嘴接棒擔任講師外，台南市長黃偉哲也於22晚上特地帶著消宵夜到現場和學員們同樂。

黃偉哲市長於22日晚上，帶著玉井區美食桶仔雞給同學們加菜，同學們直呼「太貼心了」、「就感心市長」，營隊成員不只和黃偉哲市長分享參加營隊的心得點滴，也提出對台南施政相關的問題及建議：有來自屏東高雄的學員提出南方治理大平台的概念，與黃偉哲市長的施政不謀而合；也有學員直言市長經常直播試吃台南名產，是否對身材造成了什麼傷害？ 黃偉哲針對學員勁爆提問一一接招回應，現場笑聲不斷。

黃偉哲市長肯定台南市黨部舉辦青年營活動，除了可以直接聽到年輕人的聲音和想法，還為年輕人開創了一條前往參與政治事務的平台，黃偉哲勉勵學員共同關心公共事務，把國家帶往更美好的方向。

林飛帆副秘書長擔任結業式嘉賓，為所有成員頒發結業證書，勉同學對不公義的事情具有同理心、有批判力，一起壯大台灣。許多同學直言是受林飛帆影響，產生投入參與公共事務的熱情跟覺醒，也立志要用專業跟清廉的志向來掌握國家的未來。

民進黨部主委潘新傳也於結業式預告，此次營隊只是一個開始，未來將定期舉辦活動聯誼，擴大青年參與，為國家栽培人才，讓所有有志青年都能透過這個平台去一展長才，歡迎所有青年朋友加入民進黨部的團隊，

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