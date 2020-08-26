ZenFone 7系列效能超越三星！翻轉三鏡是亮點、售價21,990元起

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩稍早正式公開了 ZenFone 7、ZenFone 7 Pro，配備 6.67 吋螢幕、共有煥彩白、宇曜黑兩款顏色可以選擇，機身配備實體指紋辨識模組，旗艦款ZenFone 7 Pro 搭載高通S865+ 行動平台，8GB RAM，正如同主題「翻轉.不凡」一般，最大亮點是翻轉鏡頭，並且具備光學＋電子防手震的 8K 高解析度畫質錄影功能。

ZenFone 7最大亮點還是拍照功能，配備分別為 6400 萬（廣角）、1200 萬（超廣角）及 800 萬畫素（長焦）翻轉三鏡頭，最高可以進行 12 倍的數位變焦望遠、8K@30fps 錄影。

延續 ZenFone 6 的翻轉鏡頭，全新一代翻轉式鏡頭這次採用了「步進式馬達」，具備手動翻轉跟自動翻轉功能，經過華碩內部測試這個翻轉馬達耐久度約 20 萬次，即使一天翻個 100 次，也可以連續使用 5 年的時間，並且可以搭配與 ZenUI 7 一起推出的「自動全景」功能一起，透過鏡頭的自動翻轉來拍攝全景照片，如此一來就不用像其他手機一樣用手對老半天。

另外一個特色是拍攝功能，這次 ZenFone 7 Pro 可以拍攝 4K@60fps 影片、也可以錄製 8K@30fps 的影片，拍攝 8K 影片時，啟用超級防手震（HyperSteady）的話可以進行OIS光學＋EIS電子防手震錄影。

兩款手機都在電源鍵內藏實體指紋辨識，配備三組麥克風，具備指向性收音與過濾風切聲音功能，打開「專業錄影」模式，可以自行調整 ISO值、EV曝光補償、WB白平衡的參數，而且跟 iPhone 11 Pro 一樣，錄影過程中，從超廣角、廣角到長焦段三顆鏡頭可以進行平穩無縫切換，即便翻轉過來成為自拍鏡頭，拍攝效果跟功能全部都是相通的。

硬體效能上，根據線上發表會公開的資訊，華碩 ZenFone 7 跟三星Galaxy S20+、Sony Xperia 1 II 一樣，都是搭載高通S865 5G 行動平台，共有 6GB RAM / 128GB ROM、8GB 128GB ROM 兩種版本。只有華碩 ZenFone 7 Pro 搭載高通S865 Plus 5G 行動平台、8GB RAM(LPDDR5)、128GB ROM(UFS 3.1)。

根據華碩官方表示，ZenFone 7 Pro 安兔兔跑分超越搭載高通S865+12GB RAM 的三星Galaxy S20+。在關閉三輪 24 個應用程式的對比上，ZenFone 7 比起同樣搭載高通S865行動平台、8GB RAM 的 Sony Xperia 1 II 還要快。有趣的是，在指紋辨識解鎖時間、照片預覽時間、通話開啟時間來說，ZenFone 7 比起 Sony Xepria 1 II、三星Galaxy S20+花費的時間都還要少很多，相關資訊可以參照下列圖片：（圖／擷取自YouTube）

ZenFone 7 系列都配備 6.67 吋的三星AMOLED螢幕，支援 HDS10+ 顯示，畫面更新率為 90Hz，電池容量提升為 5000mAh，具備升級版電池管理系統，除了快充功能之外，擁有排程充電、低速充電。

上市情報方面，ZenFone 7 售價 21,990元起，ZenFone 7 Pro 售價 27,990 元，預計 8 月 26 日上市。