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華碩推出Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院

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▲華碩推Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院。（圖／華碩提供）

▲華碩推出Mini PC PN50迷你桌機，支援8K數位看板、家庭劇院。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（20）日宣布推出ASUS Mini PC PN50迷你桌機，搭載最新AMD Ryzen 4000行動處理器與Radeon Vega 7顯示晶片，最高支援高速3200 MHz DDR4記憶體，可有效處理高負載工作，體積僅0.62公升，重量也只有700公克，適合數位看板或家庭劇院應用。

ASUS Mini PC PN50採用最新AMD Ryzen 4000行動處理器，相較主流行動處理器，最高可提升系統效能達14%，並在多工運算中多發揮高達35%的效能，加上高速DDR4 3200 MHz記憶體，強大的運算能力可輕鬆執行多工作業。

ASUS Mini PC PN50具備時尚精煉的外觀設計，以及風格獨特的髮絲紋表面處理，尺寸迷你，僅115 mm x 115 mm x 49 mm，無論是住家、辦公室及零售商店環境皆可融入其中，並可依據空間條件彈性設置，可利用VESA支架安裝於顯示器背面，提供節省空間的多合一電腦解決方案。

▲華碩推Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院。（圖／華碩提供）

▲華碩推出輕巧設計的Mini PC PN50迷你桌機。（圖／華碩提供）

ASUS Mini PC PN50採用整合的AMD Radeon Vega 7顯示晶片，相較傳統迷你PC顯示晶片，可提升150%以上的效能，透過DisplayPort 1.4或Type-C DisplayPort，最高可支援8K UHD畫面，提供令人驚豔的影像細節，建議售價15900元起。

ASUS Mini PC PN50最多支援4部4K 60Hz螢幕，使用者可自由選擇連接埠組合，以因應所有多重顯示器環境的需求，例如休息廳、大廳、展示廳及零售店等，建置高解析度數位電視牆時僅需一台，並可透過多台螢幕連接，可在工作場所、辦公室或會議室分享資訊，同時獲得資訊。

ASUS Mini PC PN50以多種連接埠提供完整的連線功能，包括支援Battery Charging 1.2和DisplayPort 1.4的正面USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠、支援DisplayPort 1.4的 USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠，並可依個人需求選擇連接埠組合，以支援傳統裝置、額外的顯示器或多重網路連線。

華碩宣布，為歡慶新機上市，從即日起至9月18日期間購買華碩Mini PC PN50迷你桌機全機種，官網登錄送「Office 365一年版」。

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