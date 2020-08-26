翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　開賣價21990元起

▲華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（26）日舉辦線上發表會，由董事長施崇棠發表最新的5G旗艦手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro，延續上一代獨有的180度翻轉式相機，帶來全新的翻轉三鏡頭，包含廣角主鏡頭、超廣角鏡頭和望遠鏡頭，開賣價則是21990元起。

▲華碩董事長施崇棠。（圖／翻攝華碩）

施崇棠表示，華碩始終懷抱「好還要更好」的期盼，並堅定地在創新的道路持續更上層樓，即使從今年初起，全球產業和環境出現難以預測的變動，華碩研發團隊仍從未停下再造進化的腳步，以永不妥協的鐵人悍將態度，把創新的鏡頭設計及拍攝應用，落實在ZenFone 7的每個細節之中。

ASUS ZenFone 7 採用高通Snapdragon 865 5G處理器，並搭載8G/128G版本和6G/128G版本，而ZenFone 7 Pro則採用高通Snapdragon 865+ 5G處理器，搭載8G/256G版本，同時配備超高畫質6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量，更提供「宇曜黑」、「煥彩白」兩色選擇。

▲華碩ZenFone 7 / 7 Pro搭載翻轉三鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩ZenFone 7 / 7 Pro延續上一代獨有的180度翻轉式相機，並升級帶來全新的翻轉三鏡頭，其中包括6400萬畫素廣角主鏡頭、可支援近達4公分微距攝影的1200萬畫素超廣角鏡頭和最高達12倍數位變焦的望遠鏡頭，而ZenFone 7 Pro的主鏡頭與望遠鏡頭更配備OIS光學防手震，便於切換三個鏡頭使用。

為了提升旗艦機拍攝功能，ASUS ZenFone 7 / 7 Pro配備8K 30 fps高畫質錄影，並搭載電子防手震技術(EIS)，更具備高達4K UHD的超廣角錄影，無論身在明亮的環境，還是夜間進行錄影，都能自動調節亮度和曝光，呈現所有細節和飽和色彩。

▲華碩ZenFone 7 / 7 Pro擁有全新三大翻轉鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

上市資訊方面，ASUS ZenFone 7的建議售價，6G/128G版本為21,990元，8G/128G版本為23,990元，而ASUS ZenFone 7 Pro (8G/256G)的建議售價則為27,990元，並預計即日起開放預購，接著9月1日同步在中華電信和華碩通路上市開賣。

此外，華碩宣布，從9月1日至9月30日完成線上登錄，ASUS ZenFone 7 Pro登錄送3,000元郵政禮券；ASUS ZenFone 7登錄送2,000元郵政禮券，而若在9月1日至9月30日至中華電信及通路購買ASUS ZenFone 7 Pro，登錄送ASUS ZenGimbal手機三軸穩定器。

▲華碩ZenFone 7 / 7 Pro建議售價。（圖／翻攝華碩）