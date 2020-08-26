　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　開賣價21990元起

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（26）日舉辦線上發表會，由董事長施崇棠發表最新的5G旗艦手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro，延續上一代獨有的180度翻轉式相機，帶來全新的翻轉三鏡頭，包含廣角主鏡頭、超廣角鏡頭和望遠鏡頭，開賣價則是21990元起。

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／翻攝華碩）

▲華碩董事長施崇棠。（圖／翻攝華碩）

施崇棠表示，華碩始終懷抱「好還要更好」的期盼，並堅定地在創新的道路持續更上層樓，即使從今年初起，全球產業和環境出現難以預測的變動，華碩研發團隊仍從未停下再造進化的腳步，以永不妥協的鐵人悍將態度，把創新的鏡頭設計及拍攝應用，落實在ZenFone 7的每個細節之中。

ASUS ZenFone 7 採用高通Snapdragon 865 5G處理器，並搭載8G/128G版本和6G/128G版本，而ZenFone 7 Pro則採用高通Snapdragon 865+ 5G處理器，搭載8G/256G版本，同時配備超高畫質6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量，更提供「宇曜黑」、「煥彩白」兩色選擇。

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenFone 7 / 7 Pro搭載翻轉三鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩ZenFone 7 / 7 Pro延續上一代獨有的180度翻轉式相機，並升級帶來全新的翻轉三鏡頭，其中包括6400萬畫素廣角主鏡頭、可支援近達4公分微距攝影的1200萬畫素超廣角鏡頭和最高達12倍數位變焦的望遠鏡頭，而ZenFone 7 Pro的主鏡頭與望遠鏡頭更配備OIS光學防手震，便於切換三個鏡頭使用。

為了提升旗艦機拍攝功能，ASUS ZenFone 7 / 7 Pro配備8K 30 fps高畫質錄影，並搭載電子防手震技術(EIS)，更具備高達4K UHD的超廣角錄影，無論身在明亮的環境，還是夜間進行錄影，都能自動調節亮度和曝光，呈現所有細節和飽和色彩。

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenFone 7 / 7 Pro擁有全新三大翻轉鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

上市資訊方面，ASUS ZenFone 7的建議售價，6G/128G版本為21,990元，8G/128G版本為23,990元，而ASUS ZenFone 7 Pro (8G/256G)的建議售價則為27,990元，並預計即日起開放預購，接著9月1日同步在中華電信和華碩通路上市開賣。

此外，華碩宣布，從9月1日至9月30日完成線上登錄，ASUS ZenFone 7 Pro登錄送3,000元郵政禮券；ASUS ZenFone 7登錄送2,000元郵政禮券，而若在9月1日至9月30日至中華電信及通路購買ASUS ZenFone 7 Pro，登錄送ASUS ZenGimbal手機三軸穩定器。

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／翻攝華碩）

▲華碩ZenFone 7 / 7 Pro建議售價。（圖／翻攝華碩）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／嘉義25歲男警遭民眾持刀砍傷！緊急送醫搶救
新竹情侶七夕夜警局旁活春宮！他見「觀音坐蓮」嚇傻
政風查彰化衛生局普篩　陳時中曝初步報告結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果推出 watchOS 7 第六個測試版　追蹤用戶睡眠和洗手頻率

Google瀏覽器更高效　Chrome 85讓分頁群組化

ZenFone 7系列效能超越三星！翻轉三鏡是亮點、售價21,990元起

翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　開賣價21990元起

iMovie多了新花樣！iPhone、iPad增3款「手繪感濾鏡」、25種配樂

摺疊機愛好者有福了　Galaxy Z Fold 2有機會首波引進台灣

無線充電板「隨放即充」真的實現了！首款產品要價近9000元

巨無霸熊大店長現身麥當勞　「嗶」LINE Pay享最高10%回饋

Google 測試「抖音」風格短片新功能！　搶攻短影音市場

Safari 驚爆新漏洞！用戶過往「瀏覽紀錄全曝光」　iOS14 測試版已先搶修

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

蘋果推出 watchOS 7 第六個測試版　追蹤用戶睡眠和洗手頻率

Google瀏覽器更高效　Chrome 85讓分頁群組化

ZenFone 7系列效能超越三星！翻轉三鏡是亮點、售價21,990元起

翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　開賣價21990元起

iMovie多了新花樣！iPhone、iPad增3款「手繪感濾鏡」、25種配樂

摺疊機愛好者有福了　Galaxy Z Fold 2有機會首波引進台灣

無線充電板「隨放即充」真的實現了！首款產品要價近9000元

巨無霸熊大店長現身麥當勞　「嗶」LINE Pay享最高10%回饋

Google 測試「抖音」風格短片新功能！　搶攻短影音市場

Safari 驚爆新漏洞！用戶過往「瀏覽紀錄全曝光」　iOS14 測試版已先搶修

吳東龍的島嶼尋物記　千禧年後台灣品牌，總讓人充滿驚喜

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

美軍U2闖入解放軍演習禁航區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

台積電揭晶片研製時程表　2022年可望大規模量產3奈米晶片

美U-2高空偵察機闖禁飛區　趙立堅：已向美方提嚴正交涉

金鐘揭曉瞬間／浩子反應超真實！　1句話曝「所有入圍者真心話」

全台百貨首創！京站引進「社交距離智能系統」超過人數馬上警示

蘋果推出 watchOS 7 第六個測試版　追蹤用戶睡眠和洗手頻率

導演故意不喊卡！福山雅治、松隆子12分鐘無語對望逼哭影迷

中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

女騎士為撥開小強失控連撞3警車　警看傻...網見本人歪樓：原諒了啦

3C家電熱門新聞

哭了！Pixel 4a「超夯功能」被拿掉　Google證實：未來系列不再有

iOS 14 爆雷了！　iPhone 12 系列關鍵升級遭洩漏　120Hz高階螢幕有譜

果粉暴動了！蘋果經典「iPhone SE最新3款」傳明年登場

iPhone 12推出後兩款iPhone將降價

iPad Air 4 渲染圖曝光！超美機身搭大螢幕占比　接口可望改為USB-C

Safari 驚爆新漏洞！用戶過往「瀏覽紀錄全曝光」

iPhone 12 Pro 支援120Hz更新率

Galaxy Note20系列今開放預購取機

Switch 2傳計畫於 2021 年亮相

無線充電板「隨放即充」真的實現了！首款產品要價近9000元

巨無霸熊大店長現身麥當勞　「嗶」LINE Pay享最高10%回饋

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城　最高享500點回饋

搶先全球！三星Galaxy Z Fold 2實機評測影片提前曝光

更多熱門

相關新聞

ZenFone 7亮相！翻轉鏡頭是亮點

ZenFone 7亮相！翻轉鏡頭是亮點

華碩稍早正式公開了 ZenFone 7、ZenFone 7 Pro，配備 6.67 吋螢幕、共有煥彩白、宇曜黑兩款顏色可以選擇，機身配備實體指紋辨識模組，旗艦款ZenFone 7 Pro 搭載高通S865+ 行動平台，8GB RAM，正如同主題「翻轉.不凡」一般，最大亮點是翻轉鏡頭，並且具備光學＋電子防手震的 8K 高解析度畫質錄影功能。

華碩推出Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院

華碩推出Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院

華碩「智慧製造解決方案」　自動化工業大展首度登場

華碩「智慧製造解決方案」　自動化工業大展首度登場

華碩電競筆電傳銷售佳績　6月市佔稱霸歐洲、中東及非洲地區

華碩電競筆電傳銷售佳績　6月市佔稱霸歐洲、中東及非洲地區

買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」　網驚呼：提早開門

買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」　網驚呼：提早開門

關鍵字：

華碩ASUS ZenFone 7 7 Pro翻轉三鏡頭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面