疫情太傷！海底撈上半年虧41億　淨利降205%

▲疫情影響海底撈上半年業績表現。（圖／記者黃士原攝）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸許多連鎖餐飲店都迎來景氣寒冬。其中廣為台灣民眾所知的連鎖四川火鍋品牌—海底撈，其25日公布的中期業績報告顯示，公司上半年淨利從去年同期的9.12億元（人民幣，下同）驟降至-9.65億元（約合新台幣41.02億元），下降205.7%。

海底撈25日晚間在港交所，發布2020年的中期業績報告，其中除淨利潤負成長外，營收也年減16.5%至97.61億元。值得注意的是，雖受疫情影響，但海底撈上半年仍新開超過170家門市，總門市數量增加至935家。

▲海底撈在港股上市。（圖／CFP）

海底撈表示，2020年上半年，公司海底撈餐廳的經營收入年減19.2%，由上年同期的113.31億元降至91.51億元。由於餐廳經營收入在公司收入中佔絕對比重，達93.7%，在餐廳經營收入下降情況下，海底撈公司收入也由上年同期的116.95億元降至97.61億元，降幅達16.5%。

另對於原物料及消費品等經營成本出現上升，海底撈坦言，這一增長主要由於受疫情影響收入減少，為提升顧客就餐體驗，原物料消耗等有所增加所導致。不過，海底撈未停止擴張步伐，全球門市從2019年12月31日的768家，增至2020年6月30日的935家，也是公司人工等成本上升的原因。

負債方面，截至2020年6月30日，海底撈資本負債比率達38.1%，銀行借款33.05億元。其中，上半年新增銀行借款32.38億元及償還銀行借款0.61億元；截至2020年6月30日，公司獲得併以集團固定資產擔保的其他借款為0.96億元。

展望未來，海底撈表示，要進一步提高餐廳密度和進一步拓展餐廳覆蓋地區；持續提升海底撈就餐體驗，包括不斷精進服務能力、為顧客進一步提供增值服務等；繼續技術方面的投入，例如繼續優化、研發業務管理系統、智慧餐廳技術；策略性地尋求收購優質資源，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎等四項主要發展方向，以應對未來的挑戰。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。