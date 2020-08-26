LIVE／彰化萬人血清抗體明公布葉彥伯將北上　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

彰化萬人血清抗體調查期中報告將在明（27日）上午10時公布結果，到時候將由詹長權教授、陳秀熙教授、彰化縣衛生局長葉彥伯主要說明，指揮中心發言人莊人祥和現任台大公衛院長長鄭守夏到時候將出席這場說明會。而關於捷克團8月30日將來台，台灣的防護措施，以及上海新增1例昨（25日）匡列33人的採檢結果為何，指揮中心14時說明。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明疫情進度。（圖／指揮中心提供）

而關於上海新增1例「台灣輸出」確診個案，莊人祥表示，該名患者為我國70多歲女性，8月15日出境上海，當天採檢陰性，安排到防疫旅館檢疫之後，於21日出現喉嚨痛，22日採檢陽性確診，23日轉至隔離治療；我方則在24日就有接獲陸方通知，另也有她在台灣友人主動進線告知曾經用餐接觸。

莊人祥表示，該名個案在南部，本身身體狀況不好，還曾因為疾病剛動完手術，主要多為獨居狀態，沒有太多走動。指揮中心匡列相關接觸者33名，其中14人是因為該名個案將遠行，於11日至15日之間曾與朋友聚餐，還有人開車送她到機場。由於接觸情況較為明確，先行採檢，病毒核酸檢測陰性，血清抗體檢測中。至於其他接觸者則包含就醫等接觸，訊息掌握時間較短，還正在評估是否進行採檢。

▲截至8月26日凌晨為止，全台確診累積數為487例。（圖／翻攝疾管署網站）

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