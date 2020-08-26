貨幣政策保「三個不變」　人行：要為市場主體減負6.3兆

▲中國人民銀行為大陸央行。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在疫情帶來不確定性、中美關係激化的背景下，中國人民銀行昨日在國務院政策發布會上，宣示貨幣政策要以更大的確定性應對各種不確定性，保持穩健貨幣政策的取向不變、靈活適度的操作要求不變、堅持正常貨幣政策的決心不變「三個不變」，並持續綜合施策，推動降低綜合融資成本，確保實現為市場主體減負1.5兆元（人民幣，下同，約合新台幣6.377兆元）的預期目標。

據統計，7月中國大陸新增人民幣貸款9927億元，較去年同期少增631億元，外界擔憂，人行貨幣政策的鬆緊度是否會發生改變。

中國人民銀行副行長劉國強25日表示，在疫情的衝擊下，經濟下滑壓力加大，銀行業盈利水平年增率也是下降的。但從總體看，銀行業整體運行穩健，撥備和資本水平充足。

▲中美貿易戰等不確定性為中國今年經濟維穩帶來挑戰。（圖／CFP）

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰解釋，單個月份的信貸數據往往受到季節性、金融市場等因素的影響，有一些小波動是正常現象。

對於貨幣政策保持「三個不變」，孫國峰說，要既不讓市場缺錢，也不讓市場的錢溢出來，此外人行沒有採取零利率甚至負利率，以及量化寬鬆這樣的非常規貨幣政策，因此不存在所謂的退出問題。

孫國峰指出，下一階段，要有效發揮結構性貨幣政策工具的精準導向作用，引導新增融資重點流向製造業、中小微企業等實體經濟。繼續發揮貸款市場報價利率改革的潛力，綜合施策，推動降低綜合融資成本，確保實現為市場主體減負1.5兆元的預期目標。

人行並在25日召開的「金融支持穩企業保就業工作推進會」上提出，銀行業金融機構應執行好政策要求，確保普惠小微貸款「應延盡延」，切實提高普惠小微信用貸款發放比例。

至於數位貨幣的話題，孫國峰說，「數字人民幣」目前還在內部封閉試點測試階段，還未正式推出，沒有具體推出時間表。

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