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解放軍黃海、南海接連軍演　各為期5日「擅出海者後果自負」

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▲▼解放軍。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

▲解放軍近日將於東海、南海海域組織軍事演習。（圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

記者陳政錄／綜合報導

中美關係激化的背景下，解放軍方連續發布在黃海、南海海域的軍事演習訊息。據山東海事局、海南海事局官網通報，解放軍將於今日起至26日、24日起至29日，分別在在黃海青島至連雲港以東海域、海南島東南部海域進行實彈軍事演訓活動。

在此之前，美國雷根號航母戰鬥群剛於一周前重返南海演練，美軍偵察機亦多次迫近廣東、香港，持續為中美緊張局勢加溫；《東方網》報導，此次解放軍於22日到26日在東海的演訓，是一個月內第二次的實彈射擊演習，另若以近一個月的動向來看，解放軍已公布至少9場包括演習在內的軍事訓練活動。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區日前釋出過往解放軍演練畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

雖部分演習訊息由海事局通報，解放軍方也尚未揭露具體演訓內容，但山東海事局在公告中特別指出，「此次實彈打靶覆蓋範圍大、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的危險極大。如有擅自出海造成危險者，後果自負。」足見演訓規模龐大。

山東海事局轄下和周邊的青島海事局、連雲港海事局也已發出相關警告，表示8月22日12時至8月26日12時，組織重大軍事活動，為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

南海方面，海南海事局官網通報，8月24日00時至29日24日，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。在此之前，解放軍南部戰區曾於7月底組織轟炸機，在南海日夜進行高強度飛行訓練。

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