經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 　國台辦回應了

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（資料圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

經濟部預告禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務，讓不少劇迷擔心，「9月3日之後看不到愛奇藝了。」對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（21日）表示，「民進黨禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸脫鈎，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。」

對於政府嚴審、限制陸資赴台投資，禁止台灣業者代理或經銷大陸OTT及相關商業服務。馬曉光指出，「一段時間以來，民進黨當局以各種藉口和手段，處心積慮地操弄『反中』民粹，變本加厲地破壞兩岸交流合作現在又追隨西方反華勢力，進一步阻撓陸資赴台投資，禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸『脫鈎』，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。」

▲封殺愛奇藝！經濟部修法下架9/3正式上路。（圖／記者許力方攝）



談到兩岸經濟交流合作，馬曉光指出，「新冠疫情發生以來，大陸率先復工復產，有力地帶動了兩岸經貿往來，成為台灣經濟發展的關鍵因素。今年1至7月，兩岸貿易額1349.4億美元同比增長8.7％，台灣所獲順差超過700億美元。」

馬曉光說，「大陸企業在台聘用員工近25000人，每年納稅超過12億新台幣。民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。」