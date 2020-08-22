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羞羞臉！　浙江為懶惰官員頒發「蝸牛獎」證書

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▲▼大陸為懶惰官員頒發蝸牛獎。（圖／翻攝北京時間）

▲大陸為懶惰官員頒發蝸牛獎。（圖／翻攝北京時間）

記者陳政錄／綜合報導

作為公務員，好的考績考評與獎項可說是升遷的不二法門，但近日大陸浙江麗水縉雲縣，卻召開一場特殊的「頒獎儀式」，為工作效率太低的懶政官員頒發「蝸牛獎」，讓獲獎者上台時都羞紅了臉，抬不起頭來。

據了解，該「蝸牛獎」最早於2018年縉雲縣政府下發了《縉雲縣作風建設「蝸牛獎」認定暫行辦法》，制定7項認定標準、確定評選方式後開始實施，原訂為每一季認定一次，而在8月14日舉行的推進點評會上，是今年浙江麗水縉雲縣第四次頒發該獎項。

▲▼浙江麗水縉雲縣「蝸牛獎」頒獎儀式現場。（圖／取自瞭望東方周刊微博）

▲浙江麗水縉雲縣「蝸牛獎」頒獎儀式現場。（圖／取自瞭望東方周刊微博）

《紅星新聞》報導，此次的點評會上，由當地縣水利局水政科、舒寧醫院遷建項目專人專班攻堅組兩家單位因工作效率太低，被頒發作風建設「蝸牛獎」，由縉雲縣縣委書記李一波，縣委副書記、縣長王正飛代表進行頒發。

值得注意的是，一位領獎者還當場做出表態，坦言「主要由於我們項目專班思想重視不夠、統籌協調不力、工作作風不實等原因造成。」強調全單位將「知恥而後勇，知弱而圖強」，擺正態度，奮起直追。

縉雲縣紀委宣教室副主任尹碧波表示，「工作要抓緊幹，不然會得蝸牛獎」，已經成為當地官員，害怕自己因懶政怠政被點名，而口耳相傳的名言。她強調，蝸牛獎頒發不限時間，不限名額，直到有一天這個獎頒不出去。

事實上，浙江麗水縉雲縣並非大陸第一個設立「蝸牛獎」的地方，早在2016年，江蘇省泰州市最早設立，用以整治官員的不作為；2019年5月，浙江省嵊州市亦設立「蝸牛獎」、「奔跑獎」；2019年9月，廣東省湛江市遂溪縣也設立了「蝸牛獎」。2018年，蝸牛獎還一度成為大陸年度十大反腐熱詞。

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