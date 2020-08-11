「要就喝更高價好酒！」法官暴風式碎念酒駕男　超嗆千字勸世文曝

記者黃翊婷／綜合報導

基隆蔡姓男子今年7月1日酒駕被警察攔下，挨告之後雖然後悔認錯，也獲判2年緩刑，但有鑑於近年來酒駕風氣仍沒有顯著改善，法官在判決書中寫下超酸辣的千字勸世文，「若果真要喝酒者，請喝更高價格好酒，之後，坐計程車或請沒有喝酒的好友帶自己返家，切勿自己酒後駕車受罰繳鉅額金錢充裕國庫，賺錢是不容易、辛苦的，留給自己好好用。」

蔡男6月30日晚間8時許先是在新北市的住家飲用高粱酒，隔日上午8時許騎車外出，遇到警察攔停盤查也很配合，卻因為身上的酒味露餡，經檢測發現呼氣酒精濃度值高達每公升0.74毫克，最後吃上公共危險罪，被基隆地院法官判處2月有期徒刑，併科罰金7萬元，兩者皆可易科罰金、易服勞役，均緩刑2年。

▲法官勸蔡男改掉僥倖心態。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

有趣的是，該名法官在判決書中寫下千字勸世文，內容先是告知蔡男酒駕前要先思考自己有無能力承擔後果，假如真的要喝，不如改喝更高價的好酒，之後再坐計程車或請人接送，一旦挨罰相當於拿錢充裕國庫，「賺錢是不容易、辛苦的，留給自己好好用」、「自己要會加減乘除算一算」。

接著法官還勸蔡男不要結交酒肉朋友，「假如有人願意替你繳罰金而且不必歸還，如此朋友似乎可以永續結交，否則，現在自己蒙難，以前結交喝酒的朋友全失蹤，應該趁這次經驗，好好檢視一下自己可用的朋友有幾人」、「人生只有一次機會而已，凡走過的人生也不會再重來過一次」。

最後，法官希望蔡男能改掉僥倖心態，不要酒駕被抓了，才苦苦求別人原諒，「走不進的監獄世界就不要硬擠了，更不要難為了別人，作賤了自己，何必呢？」、「若存錢比喝酒快，錢多存一些，平安健康多給自己一些」，這樣不僅可以給自己一條平安的路，也是給其他用路人一個安全的交通環境。

▼蔡男被警方攔停時，因為身上飄出酒味而露餡。

以下為判決書部分原文：

被告應於飲酒前先自思惟酒後駕車之違規行政罰責、刑事罰責，自己有無能力承擔後果，況且喝酒之代價係行政罰及罰鍰、刑責罪刑之有期徒刑及併科罰金亦不少，若另有民事糾紛者，豈不是虧大了，職是，若果真要喝酒者，請喝更高價格好酒，之後，坐計程車或請沒有喝酒的好友帶自己返家，切勿自己酒後駕車受罰繳鉅額金錢充裕國庫，賺錢是不容易、辛苦的，留給自己好好用，不必酒駕受罰努力繳錢給國庫，實在划不來，自己要會加減乘除算一算，不要心存僥倖自己害自己了，否則，自己貪杯之酒後駕車如是因，自做自受惡果，非但置用路大眾及自己之生命、身體及財產於潛在危險境地，尚且有可能拖累關心自己的親朋好友額外付出不必的愛心錢，造成自己犯錯別人幫忙買單，又會被關心自己的人碎碎唸提醒，自己才知道後悔，豈不是虧更大了。

再者，賺辛苦錢是自己多存一些錢而給自己機會，不要結交酒肉朋友，倘有人願意替自己繳上開罰金而自己不必歸還者，如此朋友似可以永續結交，否則，現在自己蒙難，以前結交喝酒朋友全失蹤，自己應乘這次經驗，好好檢視一下自己可用朋友有幾人，以供自己未來交往思惟之用，然自己似宜加以更改調整一下自己習慣，亦不要酒駕受罰與錢過不去，自己好好反思一下，人生只有一次機會而已，凡走過的人生也不會再重來過一次，因為人在的時候，以為來日方長什麼都有機會，其實人生是減法，過一日，就少一日，人生之旅有時候，沒有下一次，沒有機會重來，沒有暫停繼續。

有時候，錯過了現在，就永遠永遠的沒機會了，自己用心甘情願的心，勿心存僥倖酒後駕車，自己不再酒駕受罰害自己，自己可以事先要求自己不喝酒駕車，不必等事後警方發現自己渾身散發酒味，才苦苦求別人原諒，這時候，才發現自己上開所做所為是那麼可笑之不值得，且走不進的監獄世界就不要硬擠了，更不要難為了別人，作賤了自己，何必呢？再者，自己要好好想一想，日後自己若重病臥床時，為自己給付醫療費用係酒友嗎？為自己無怨無悔付出照顧心力者係酒友嗎？自己平時又回饋多少給這些無怨無悔付出照顧自己的親人？酒友係自己生命中之貴人會出錢出力無怨無悔日夜照顧重病臥床的自己嗎？

因此，自己切勿心存僥倖酒後駕車，更不要與自己荷包辛苦錢過不去，若存錢比喝酒快，錢多存一些，平安健康多給自己一些，自己宜反省之，亦莫輕酒後駕車小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，酒癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，摸摸自己良心，試想看看自己日後若死亡時，替自己辦後事的係酒友、損友出錢出力嗎？是日已過，命亦隨減，勿心存僥倖酒後駕車，硬擠進監獄世界，自己不要在生命盡頭往回看時，來不及後悔，實不值得如此為也，日後，自己乘目前還來得及回頭，宜早日改過，就從現在當下一念心正善抉擇力行，自己給自己一條平安路，亦給大家共享這一條平安路，這樣的酒後不駕車、駕車不喝酒之駕車心態行為才是對自己好、大家好的日日交通安全往來。

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車