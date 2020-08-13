怒嗆女學生「去死」！女韓粉罵澎湖前縣長「混蛋」…二審定讞進去關

▲女韓粉在臉書開槓高植澎，又嗆女學生去死。（圖／記者洪靖宜攝）



記者柯振中／綜合報導

楊姓女韓粉去年4月到澎湖縣前縣長高植澎的臉書留言，怒罵對方「混蛋」，還在高雄某家煎餅店嗆女學生「去死」，接連吃上官司。高植澎將楊女告上法院，判決也隨之出爐，楊女被依照公然侮辱罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。高雄高分院經二審審理，維持原判決定讞。

楊女2019年4月間不滿高植澎在臉書PO文，質疑高雄市前市長韓國瑜夫人李佳芬「沒捐版稅」，氣得留下「高植澎混蛋」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」、「您不是女人生的」等不雅字眼，遭到高植澎告上法院。

▲嗆去死女韓粉挨告，上訴二審被駁回，拘役30日判決定讞。（合成圖／翻攝臉書、記者洪靖宜攝）



高植澎今年2月在臉書張貼起訴書，並留下「到處告人、罵人的楊XX，終於被起訴了」，還說「已完成筆錄，死性不改，和解金要大大的提高，哈哈！發大財」。

案件經過審理，橋頭地院5月28日判決，楊女在高植澎臉書的留言，客觀上組已貶損高植澎的人格、名譽以及社會評價，讓高植澎無端遭受不堪入目的謾罵，有公然侮辱之故意，因此依照公然侮辱罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

檢方對判決不服，提出上訴。不過，高雄高分院審理後，12日召開合議庭，審理後駁回上訴，維持原判決定讞。

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