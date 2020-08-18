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社會 社會焦點 保障人權

臉書酸她「生了兩個鬼胎」　OL遭討60萬崩潰：絕食3年也還不起

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記者黃翊婷／綜合報導

廖姓OL與黃姓女子有過節，2018年11月27日在上班地點用電腦登入臉書，並PO文酸嗆對方吃相難看、只會生不會養，甚至還有「跟母豬生了兩個鬼胎」等話，結果挨告求償60萬，這才崩潰向法官求情，「就算工作3年不吃不喝也無法負擔，我只能賠償她1000元。」

▲職場,工作,上班族,OL。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廖女使用公司電腦上網PO文嗆黃女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

黃女在判決書中主張，廖女在親友的臉書PO文辱罵她，包含「都離婚了啦」、「跟母豬生了兩個鬼胎」、「鬼小孩」、「跟母豬生的，只會生不會養，廢物，吃相難看」等等，讓她受到極大的精神痛苦，也造成人格及尊嚴貶損，一氣之下決定提告求償60萬元的精神慰撫金。

而廖女對於上述指控並未提出爭執，僅向法官表示，先前已經道過歉，這次為了出庭特地向公司請假，從台北搭車到基隆，受有舟車勞頓之苦，況且，就算她工作3年不吃不喝也賠不起60萬元的精神慰撫金，最多只能賠償1000元。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣。（示意圖／本報資料照）

▲廖女只願意賠償1000元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

不過，基隆地院法官認為，廖女對於PO文辱罵一事沒有意見，可見黃女的主張應為事實，雖然她辯稱無力支付賠償金額，但這是執行問題，不得當作不負履行義務的抗辯，因此不採信她的說詞。

法官接著指出，廖女未能理性處理自身的情緒，就在黃女及其親友的臉書公開、連續發表情緒性文字，顯然並未尊重黃女的名譽，也造成對方社會評價及名譽貶損，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最後裁定應賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。

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