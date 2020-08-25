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產假員工每小時須手寫600字心得　「錯1字」還罰200元！網全看傻：是要出書？

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▲▼寫作，工作，筆，思考。（圖／pixabay）

▲上海家具公司要求女員工產假期間每天交一篇手寫心得。（圖／pixabay，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

產假還不讓人好好休息？日前有一封郵件在微博上瘋傳，有人爆料上海半木軒家具竟要求員工放產假期間，每天手寫一篇「銷售支持心得」，還特別強調一個錯字罰50元人民幣（約新台幣215元），發現一句重複句子就罰100元人民幣（約新台幣430元），遲交或漏交則罰500元人民幣（約新台幣2,150元），誇張的規定讓網友全看傻。

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合陸媒報導，上海半木軒家具有限公司日前寄給一名女員工的郵件，昨（24）日被人揭露在微博上，該公司人力資源部提到，「考慮到你具體的對接工作在產假期間已有對接者，今年因新冠，現在家具行業都很難，公司還是在發你正常工資。」

為了讓女員工符合工資的要求，公司要求她每天完成一篇「銷售支持心得」，每小時600字，「每天下班前交給人事，一個錯別字罰款50元，一句重複句子罰款100元，晚交或者漏交罰款500元。考慮到哺乳期視力不好，為保護你，給你安排手寫。」

▲▼上海家具公司誇張的要求，讓網友們全看傻。（圖／翻攝微博）

▲上海家具公司誇張的要求，讓網友們全看傻。（圖／翻攝微博，下同）

消息曝光，該公司24日立即發聲明滅火，指出確認其人力資源部有安排員工「寫心得」的工作任務，將待完整的事件調查後，嚴格遵守相關法規，進行反思及妥善處理。據《上游新聞》報導稱，該公司已和該名員工溝通，解除了雙方的誤會，負責人也坦承公司存在漏洞和疏漏，對此深感遺憾。

網友紛紛看傻，留言怒嗆「每小時600字？特麼是要人家出書嘛？」、「這公司的黑心老闆是沒有老婆孩子還是沒有母親？」、「這個HR怎麼這麼心狠手辣？」、「太不要臉了」、「這是逼員工辭職」、「單位就是讓你知難而退」、「現在的人事是太閒」、「這什麼家具品牌，大家認准了千萬別買」。

▲▼上海家具公司誇張的要求，讓網友們全看傻。（圖／翻攝微博）

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