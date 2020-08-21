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上海臨港自貿新片區滿周歲　再簽3620億元投資新基建

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▲上海自貿區臨港新區位於滴水湖畔。（圖／CFP）

▲上海自貿區臨港新區位於滴水湖畔。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海自貿區臨港新片區成立滿一年，2020年重點基金項目集中簽約儀式於今（21日）舉行。據悉，新簽約的16個投資基金類項目規模超842億元人民幣（約3620億元新台幣，下同），料將投入集成電路、人工智慧（AI）、生物醫藥、航空航天等新基建重點項目。

▲上海自貿區臨港新片區以智慧、新科技及航空航天產業等新基建為主要投資項目。（圖／CFP）

▲上海自貿區臨港新片區以智慧、新科技及航空航天產業等新基建為主要投資項目。（圖／CFP）

《第一財經》報導，臨港新片區管委會分別與上海集成電路產業投資基金（二期）、上海人工智能產業投資基金、上海生物醫藥產業股權投資基金、上海泓宇航空產業股權投資基金、眾源文化產業投資基金（二期）、上海建銀長三角戰略新興科創基金、上海航空科技產業投資基金、上海臨港新片區科創產業股權投資基金等產業投資基金簽署合作協議，以打通基金與新片區產業的雙向合作機制，共同推動臨港新片區重點產業領域高速發展。

以人工智慧產業為例，上海臨港科創投資管理有限公司總經理吳巍表示，臨港新片區是傳統產業應用場景的聚集地，AI基金關注泛AI領域的核心技術及上下游產業鏈，新片區可以為AI基金關注的這類科創企業提供大量的應用場景及試驗場景，能夠加速以技術驅動的科創企業將技術理論轉化為落地產品或服務。

▲上海自貿區臨港新片區2020年重點基金項目集中簽約儀式。（圖／翻攝第一財經）

▲上海自貿區臨港新片區2020年重點基金項目集中簽約儀式。（圖／翻攝第一財經）

臨港新片區管委會金融貿易處副處長沈傑提到，臨港新片區下一步將繼續發揮功能性政策、稅收政策、財政政策和綜合配套政策優勢，打造高端金融資源配置高地，積極推動金融服務實體經濟高質量發展。

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區自2019年8月20日於滴水湖畔正式揭牌營運，周邊有浦東機場片區、洋山深水港片區等行之有年的自貿區扶持，再加上主打新能源裝備、海洋工程、智慧製造、生物醫藥、人工智慧及航空太空科技等新基建重點項目，發展十分迅速。截至目前，臨港新片區已引進落地基金11個，已簽約待落地基金24個，總資金規模達到2396億元人民幣。

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