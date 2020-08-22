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習近平談「長三角一體化」：發展以國內大循環為主體

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▲博鰲亞洲論壇公布4項「開放新政」　習近平：開放的大門會越開越大。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中共總書記習近平近日赴安徽考察期間，在合肥主持召開「紮實推進長三角一體化發展座談會」，上海、江蘇、浙江、安徽三省一市一把手到齊。據《新華社》報導，習近平在發表重要講話時指出，在當前全球市場萎縮的外部環境下，要發揮國內超大規模市場優勢，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平表示，長三角一體化發展戰略實施一年多以來，有不少亮點，包括發展強勁活躍增長極、高質量發展樣板區、率先基本實現現代化引領區、區域一體化發展示範區、改革開放新高地的戰略定位；規劃四梁八柱初步構建，長三角一體化發展新局面正常形成。

▲▼ 習近平赴安徽考察 。（圖／新華社）

▲習近平近日赴安徽考察 。（圖／新華社）

就當前的外部環境變化，習近平指出，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，必須深刻認識長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用。

他表示，長三角區域要發揮人才富集、科技水平高、製造業發達、產業鏈供應鏈相對完備和市場潛力大等諸多優勢，要積極探索形成新發展格局的路徑。同時，勇當科技和產業創新的開路先鋒、加快打造改革開放新高地。

習近平指出，實施長三角一體化發展戰略要緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞。接下來，要推動長三角區域經濟高質量發展、加大科技攻關力度、提升長三角城市發展質量、增強欠發達區域高質量發展動能、推動浦東高水平改革開放、夯實長三角地區綠色發展基礎、促進基本公共服務便利共享。

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