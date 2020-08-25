斗南鎮崙仔溪將軍舊舍防災減災工程說明會　水利署副署長親出席

▲ 立委林文瑞要求水利署及第五河川局盡快核定「斗南鎮崙仔溪將軍舊舍防災減災工程」總計4200萬預算。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

伴隨近年氣候變遷、極端氣候產生突發性事件，如洪氾、土石流等「都市型洪災」，尤其伴隨著流域開發的都市化進展，發生災害風險逐漸增加。立法委員林文瑞在及雲林縣議員蔡東富，邀集經濟部水利署鍾朝恭副署長與第五河川局張庭華局長出席「斗南鎮崙仔溪將軍舊舍防災減災工程」說明會。

立委林文瑞表示，斗南鎮崙仔溪河段河道淺灘地每逢豪大雨就有溢堤風險，沿岸斗南鎮民抱怨連連，民代也數度抗議。水利署及第五河川局應擬訂治水改善計畫並執行，讓斗南民眾早日脫離淹水之苦。會中林文瑞要求水利署及第五河川局盡快核定「斗南鎮崙仔溪將軍舊舍防災減災工程」總計4200萬預算，並盡快啟動相關工程，以確保崙仔溪周邊居民的生命財產安全。

針對立委林文瑞的請求，現場獲得水利署允諾，水利署副署長鍾朝恭表示，將現行河道拓寬不易，為有效降低兩岸聚落水患漫淹，水利署與第五河川局計畫以工法克服通水能力不足問題，並配合河道疏浚等措施，預計可以有效提稱兩岸防洪能力。

縣議員蔡東富表示，除了崙仔溪將軍舊社防災減災工程外，也希望爭取斗南他里霧埤公園水域水環境改善，盡力為鄉親打造更安全宜適的家園。立委林文瑞也強調，除了今日說明會的崙仔溪將軍舊舍防災減災工程外，目前亦積極爭取斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫、斗六後庄埤水域環境改善計畫以及虎尾水防道路鋪面改善等多項地方建設；未來亦將持續努力，盡力為鄉親打造更安全宜適的家園。

▲斗南鎮崙仔溪河段河道淺灘地每逢豪大雨就有溢堤風險，沿岸斗南鎮民抱怨連連，民代也曾數度抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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