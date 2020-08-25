黃琪從小騙到大！27歲身價驚人　現金3千萬、台南3豪宅都被扣

▲本名黃照岡的黃琪從小騙到大，年僅27歲，光現金存款已經累積3000萬元。（圖／資料照）

記者劉昌松、吳奕靖／綜合報導

台北地檢署25日起訴本名黃照岡的黃琪，涉嫌扮演歌手張清芳、國泰千金蔡佳玲，詐騙得手1.26億元，檢察官痛批他「極為狡獪」，對他深信不疑的被害人發現遭背叛後身心俱疲，他卻還想耍手段，逼迫被害人不要做出不利證詞；檢察官已經查扣黃琪相關帳戶款項3000多萬元，以及3間千萬豪宅，讓外界見識黃琪這名年僅27歲的驚人身價。

黃琪從未成年時，就以塔羅牌老師的身分，為前總統陳水扁算命，因而有「騙扁少年」的稱號；2010年剛滿18歲的時候，就開始冒名頂新集團小開魏宏帆申請美國運通黑卡盜刷；假冒國泰蔡佳玲名義，向多家飯店騙得訂房優惠；用張清芳丈夫宋學仁之名，騙到免費借用奧迪名車的優待；2017年間，黃琪佯稱是台灣高勝董事長特助，偷把別人的信用卡綁定自己可掌控的手機門號，盜刷Apple Pay約30多萬元。

▲黃琪因假冒塔羅牌老師幫陳水扁算命一炮而紅。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官調查，黃琪熱中名人角色扮演，利用虛擬之特權身分以接近並取得相關資訊和資源，不需要駭客或神偷本領，只要藉由名人虛擬身分，就能獲得體制外方便之門，輕鬆繞過體制程序，猶如美國傳奇犯罪電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）情節再現。

可惡的是，2018年起，他假扮女性，以蔡佳玲、列支敦士登律師事務所主持律師名義，詐騙林姓男友和林男母親1.26億元期間，不但要求前男友蘇立民頂罪，還在得知林男因病住院後，企圖透過向法院聲請提審林男的方式，施壓林男不要做出不利證詞。

▲檢察官發現黃琪喜歡扮演名人，不用駭客或專業技巧，就讓人相信他的特權身分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

北檢起訴考量黃琪不法所得達1.26億元，已經申報法院核准扣押黃琪可掌控的現金、存款共約3000萬元，另外查扣黃琪居住的台南市雙禧園透天別墅、市價逾2000萬元，以及用來登記公司的台南國泰文林硯豪宅社區1樓店面(單坪約40萬元)、22樓住家(單坪25到28萬元)，3戶破千萬豪宅，請求法院未來判決有罪後，可一併宣告沒收或拍賣，還給損失慘重的被害人。

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