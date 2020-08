黃琪從小騙到大！27歲身價驚人　現金3千萬、台南3豪宅都被扣

▲本名黃照岡的黃琪從小騙到大,年僅27歲,光現金存款已經累積3000萬元。(圖/資料照)

台北地檢署25日起訴本名黃照岡的黃琪,涉嫌扮演歌手張清芳、國泰千金蔡佳玲,詐騙得手1.26億元,檢察官痛批他「極為狡獪」,對他深信不疑的被害人發現遭背叛後身心俱疲,他卻還想耍手段,逼迫被害人不要做出不利證詞;檢察官已經查扣黃琪相關帳戶款項3000多萬元,以及3間千萬豪宅,讓外界見識黃琪這名年僅27歲的驚人身價。

黃琪從未成年時,就以塔羅牌老師的身分,為前總統陳水扁算命,因而有「騙扁少年」的稱號;2010年剛滿18歲的時候,就開始冒名頂新集團小開魏宏帆申請美國運通黑卡盜刷;假冒國泰蔡佳玲名義,向多家飯店騙得訂房優惠;用張清芳丈夫宋學仁之名,騙到免費借用奧迪名車的優待;2017年間,黃琪佯稱是台灣高勝董事長特助,偷把別人的信用卡綁定自己可掌控的手機門號,盜刷Apple Pay約30多萬元。

▲黃琪因假冒塔羅牌老師幫陳水扁算命一炮而紅。(資料照/記者李毓康攝)

檢察官調查,黃琪熱中名人角色扮演,利用虛擬之特權身分以接近並取得相關資訊和資源,不需要駭客或神偷本領,只要藉由名人虛擬身分,就能獲得體制外方便之門,輕鬆繞過體制程序,猶如美國傳奇犯罪電影《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)情節再現。

可惡的是,2018年起,他假扮女性,以蔡佳玲、列支敦士登律師事務所主持律師名義,詐騙林姓男友和林男母親1.26億元期間,不但要求前男友蘇立民頂罪,還在得知林男因病住院後,企圖透過向法院聲請提審林男的方式,施壓林男不要做出不利證詞。

▲檢察官發現黃琪喜歡扮演名人,不用駭客或專業技巧,就讓人相信他的特權身分。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

北檢起訴考量黃琪不法所得達1.26億元,已經申報法院核准扣押黃琪可掌控的現金、存款共約3000萬元,另外查扣黃琪居住的台南市雙禧園透天別墅、市價逾2000萬元,以及用來登記公司的台南國泰文林硯豪宅社區1樓店面(單坪約40萬元)、22樓住家(單坪25到28萬元),3戶破千萬豪宅,請求法院未來判決有罪後,可一併宣告沒收或拍賣,還給損失慘重的被害人。

