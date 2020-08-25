　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃琪從小騙到大！27歲身價驚人　現金3千萬、台南3豪宅都被扣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黃琪。（圖／資料照）

▲本名黃照岡的黃琪從小騙到大，年僅27歲，光現金存款已經累積3000萬元。（圖／資料照）

記者劉昌松、吳奕靖／綜合報導

台北地檢署25日起訴本名黃照岡的黃琪，涉嫌扮演歌手張清芳、國泰千金蔡佳玲，詐騙得手1.26億元，檢察官痛批他「極為狡獪」，對他深信不疑的被害人發現遭背叛後身心俱疲，他卻還想耍手段，逼迫被害人不要做出不利證詞；檢察官已經查扣黃琪相關帳戶款項3000多萬元，以及3間千萬豪宅，讓外界見識黃琪這名年僅27歲的驚人身價。

黃琪從未成年時，就以塔羅牌老師的身分，為前總統陳水扁算命，因而有「騙扁少年」的稱號；2010年剛滿18歲的時候，就開始冒名頂新集團小開魏宏帆申請美國運通黑卡盜刷；假冒國泰蔡佳玲名義，向多家飯店騙得訂房優惠；用張清芳丈夫宋學仁之名，騙到免費借用奧迪名車的優待；2017年間，黃琪佯稱是台灣高勝董事長特助，偷把別人的信用卡綁定自己可掌控的手機門號，盜刷Apple Pay約30多萬元。

▲▼陳致中陪同陳水扁前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲黃琪因假冒塔羅牌老師幫陳水扁算命一炮而紅。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官調查，黃琪熱中名人角色扮演，利用虛擬之特權身分以接近並取得相關資訊和資源，不需要駭客或神偷本領，只要藉由名人虛擬身分，就能獲得體制外方便之門，輕鬆繞過體制程序，猶如美國傳奇犯罪電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）情節再現。

可惡的是，2018年起，他假扮女性，以蔡佳玲、列支敦士登律師事務所主持律師名義，詐騙林姓男友和林男母親1.26億元期間，不但要求前男友蘇立民頂罪，還在得知林男因病住院後，企圖透過向法院聲請提審林男的方式，施壓林男不要做出不利證詞。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲檢察官發現黃琪喜歡扮演名人，不用駭客或專業技巧，就讓人相信他的特權身分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

北檢起訴考量黃琪不法所得達1.26億元，已經申報法院核准扣押黃琪可掌控的現金、存款共約3000萬元，另外查扣黃琪居住的台南市雙禧園透天別墅、市價逾2000萬元，以及用來登記公司的台南國泰文林硯豪宅社區1樓店面(單坪約40萬元)、22樓住家(單坪25到28萬元)，3戶破千萬豪宅，請求法院未來判決有罪後，可一併宣告沒收或拍賣，還給損失慘重的被害人。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長　中衛2.5萬片也要拿

長榮3兄弟奪權黑幕曝光！老三張國政連襟160萬買兇　假車禍、開辣椒槍恐嚇3董事

兆豐內鬼+前夫仲介+代書助攻　「2年22屋灌水成交價」詐貸2.8億

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
七夕衝一波！　這3星座告白最容易成功
台海若開戰...解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險
快訊／台中警察突遭持刀揮砍！　送醫搶救中
甄子丹、任達華女兒同框「激短裙露纖細長腿」　網喊：岳父！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬殺雞一半遭咬乳頭…按摩師唬爛「獨門爆汗」絕技！她淚訴：吃我豆腐還收錢

「想像爸爸一樣救人」！殉職英勇消防員李翰霖兩子從警　么兒攻讀消防

否認為長榮經營權教唆恐嚇　三子連襟謝國獻發聲明「天馬行空杜撰故事」

水電工激戰按摩妹23回！爽問「要5次嗎？」…她羞喊：婆婆會腿軟～正宮崩潰

4遊客探秘境冒險走阿里山鐵路　最重罰5萬！林鐵處籲民眾勿觸法

休旅車雙黃線違規超車釀車禍　警方加碼開單告發

黃琪從小騙到大！27歲身價驚人　現金3千萬、台南3豪宅都被扣

獨／修擋土牆紅到花蓮去　網友諷「大型訂書針」

快訊／台中警配合點交房屋…突遭屋主「猛砍2刀」！送醫搶救中

怕嘉義、台南警抓　他騎鐵馬120公里到屏東市行竊…躲網咖被揪出

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

馬殺雞一半遭咬乳頭…按摩師唬爛「獨門爆汗」絕技！她淚訴：吃我豆腐還收錢

「想像爸爸一樣救人」！殉職英勇消防員李翰霖兩子從警　么兒攻讀消防

否認為長榮經營權教唆恐嚇　三子連襟謝國獻發聲明「天馬行空杜撰故事」

水電工激戰按摩妹23回！爽問「要5次嗎？」…她羞喊：婆婆會腿軟～正宮崩潰

4遊客探秘境冒險走阿里山鐵路　最重罰5萬！林鐵處籲民眾勿觸法

休旅車雙黃線違規超車釀車禍　警方加碼開單告發

黃琪從小騙到大！27歲身價驚人　現金3千萬、台南3豪宅都被扣

獨／修擋土牆紅到花蓮去　網友諷「大型訂書針」

快訊／台中警配合點交房屋…突遭屋主「猛砍2刀」！送醫搶救中

怕嘉義、台南警抓　他騎鐵馬120公里到屏東市行竊…躲網咖被揪出

住家20公里外發現「脫毛粉紅狗」　飼主狠心棄半年：家有新生兒...網氣炸

馬殺雞一半遭咬乳頭…按摩師唬爛「獨門爆汗」絕技！她淚訴：吃我豆腐還收錢

2女爭一男！歐陽妮妮被飆罵神經病　張書豪溫柔護女友記經期

雲林聯合徵才週六登場　逾8成屬在地工作...首設「身障求才專區」

「想像爸爸一樣救人」！殉職英勇消防員李翰霖兩子從警　么兒攻讀消防

七夕飛來豔福！剛停好車「一對彩虹降臨肩膀」畫面太美　9千人嗨：這對30萬

人家不依！2歲弟討親被拒心碎　小倆口「背對背」賭氣笑翻媽

好像看過？詹皇、JR防守溝通有誤互看攤手　神經刀平Kobe季後賽三分紀錄

邱品齊／2020防曬產品市場新趨勢　防曬產品怎麼挑？配方如何看？

房間傳求饒聲「不要殺我！」喊一下午…民宿老闆娘嚇壞　房門一開尷尬了

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

回家竟陷煉獄　害她懷孕的不知是爸爸或弟弟

即／信義區巷弄飄惡臭　驚見一具男屍

即／私刑虐死囚犯　雄監看守員遭判10年半

黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

他玩手遊勾搭12歲少女「5度車震」

孫安佐最重可囚15至20年　減刑輕判3年以下可能關鍵曝

她隱忍只因「講了沒人理」　法院果然只信鬼父說法

法醫所：弒母斷頭案二審畫錯重點

孫安佐不一定關10年　有人犯同罪獲輕判1年10月

即／埔里男持刀闖民宅！屋主遭「捅心臟」慘死

更多熱門

相關新聞

黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長

黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長

有多項詐欺前科的騙扁少年黃琪犯罪手法再翻新，從2017年起，佯裝是國泰千金蔡佳玲，騙劉姓「男友」投資房地產，竟然就從劉男母親那裡詐騙了1.26億元，另外還以歌手張清芬身分，詐騙前台大校長楊泮池提供醫療服務，又差點騙到中衛公司2萬5千片醫療口罩，台北地檢署25日依詐欺罪起訴，並請求法院從重量刑。

黃偉哲被罰效應...民眾電話灌爆衛生局防疫專線！

黃偉哲被罰效應...民眾電話灌爆衛生局防疫專線！

2款「高級色」中衛口罩上架　鎖定2平台開搶

2款「高級色」中衛口罩上架　鎖定2平台開搶

口罩搶購潮！經濟部：兒童平面口罩每月徵用1650萬片「廠商趕出貨」

口罩搶購潮！經濟部：兒童平面口罩每月徵用1650萬片「廠商趕出貨」

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

關鍵字：

黃琪黃照岡詐騙張清芳宋學仁楊泮池台大中衛口罩國泰蔡佳玲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面