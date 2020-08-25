　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】小朋友快來佔領馬路！完成奇異王國「闖關體驗」　換營養小金礦一顆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼Zespri,奇異果,親子活動,封街趴,兒童權益。（圖／Zespri提供）

▲「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」將在8月29日、30日登場。

圖、文／Zespri

全台唯一封街、讓孩子們安全的在馬路上塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」，將於這個周末8月29日、30日，在台北市府廣場前登場！

孩子們除了可以在市府路封街、畫畫，現場還有奇異王國城堡、八個闖關遊戲，孩子們可以用紙板做刀劍、盔甲打扮成奇異果小兵；或用各種可愛的蔬果造型道具擊敗壞菌，認識蔬果對健康的重要性；小朋友完成「闖關遊戲」，就可以拿到一顆「營養小金礦」奇異果，快樂滿滿、健康滿滿！

請繼續往下閱讀...

長期關注健康飲食、兒童權益、教育問題的Zespri奇異果公司，在台北市府支持下，擴大與Design for Change,Taiwan（DFC）、家樂福、家樂福文教基金會及還我特色公園行動聯盟（特公盟）合作，在疫情期間，全台開始建立生活習慣「新常態」之際，攜手提倡小朋友的健康飲食習慣應該從小建立，吃好吃又健康營養的蔬果，長大了才能繼續維持這樣的好習慣。今年再次封街玩創意，讓小朋友們在這兩天的封街趴上，玩的健康、玩的開心！

兩天的封街趴從下午四點到晚上九點，小朋友只要填寫資料後，免費入場。配合防疫，活動將採實名制進行，全程配戴口罩。爸爸、媽媽快帶孩子到市府廣場前，盡情體驗各種有趣的活動，不僅能吸收健康知識，也能一起留下暑假期間最美好的回憶！

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
七夕衝一波！　這3星座告白最容易成功
台海若開戰...解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險
快訊／台中警察突遭持刀揮砍！　送醫搶救中
甄子丹、任達華女兒同框「激短裙露纖細長腿」　網喊：岳父！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把握暑假最後2天！北市連2日封街辦親子趴　黃珊珊：愛怎麼玩就怎麼玩

Xpark水族館開幕啦！結合周邊「飯店、影城」聯手打造桃園最火地標

馳騁斜槓人生！工人作家換車看重CP值　購入「運動小休旅」大讚：舒適度破表

不畏疫情！「農家出身」楊明州領軍推廣高雄農業　3場市集幫農民賺進450萬

兒子7年前用的尿布再升級！阿包醫生實測「透氣度大躍進」馬上囤貨給二寶

深田恭子化身無神OL　演繹日本上班族的社畜人生　粉絲母甘喊「秀秀」

夏天準備18天生＋電扇「誰還需要冷氣」？限時集滿「超潮裝備」還能大開露營趴

暑假不出國也能FUN飛一波！i-Ride體驗5D刺激酥麻感　7月中旬再飛美加、澳洲

兒子7年前用的尿布再升級！阿包醫生實測「透氣度大躍進」馬上囤貨給二寶

小孩子才拿試吃包！台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇　貓奴再抽超Q好禮

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

七夕飛來豔福！剛停好車「一對彩虹降臨肩膀」畫面太美　9千人嗨：這對30萬

PO翹腳照公審「害台鐵司機遭懲處」　真相反轉超心酸：攸關性命！網氣炸了

19米曲牆變「沈浸式叢林、大型水族箱」！台中歌劇院「光之曲幕」打造全新打卡點

想去秘境？阿里山4遊客冒險走鐵路　遭函送交通部裁罰

境外生憂防疫旅館毀約漲價「15天5.2萬」　潘文忠：會持續溝通協調

東京創新天才發明展　冷熱機＋泌乳衣　吳鳳科大奪兩金兩銀

東海岸部落工作假期　深入安通越嶺古道...淨山修步道賞秘境

中華郵政i郵箱年底可望合作「三大電商」　30秒領取包裹比超商還快

「收到七夕浪漫捧花」女友甜喊愛你！他秒炸綠光...網一看大頭貼秒懂

家貧　她一生沒收過花　情人節親製永生花給自己

七夕飛來豔福！剛停好車「一對彩虹降臨肩膀」畫面太美　9千人嗨：這對30萬

人家不依！2歲弟討親被拒心碎　小倆口「背對背」賭氣笑翻媽

好像看過？詹皇、JR防守溝通有誤互看攤手　神經刀平Kobe季後賽三分紀錄

邱品齊／2020防曬產品市場新趨勢　防曬產品怎麼挑？配方如何看？

房間傳求饒聲「不要殺我！」喊一下午…民宿老闆娘嚇壞　房門一開尷尬了

PO翹腳照公審「害台鐵司機遭懲處」　真相反轉超心酸：攸關性命！網氣炸了

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」！罕見解放北半球　反骨男孩全員見證

謝國樑要求台鐵改善三訴求　台鐵基隆站「絕對不能廢」

福原愛當江宏傑時尚導師　領進腕錶世界敗Seiko

否認為長榮經營權教唆恐嚇　三子連襟謝國獻發聲明「天馬行空杜撰故事」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

巴威眼牆發展！連3天雷雨彈灌全台

蘇花盲彎逆向超車　驚悚6秒畫面曝

等結帳太久嗆「拎北等你下班」　超商大夜報警曝後續

性感女網紅IG遭停權！19.7萬粉絲歸0

全台超商傳缺冰塊！兩大業者回應了

台灣海平面上升速度快　30年後台北車站泡水裡

新訓合照不買會後悔嗎？大學長3點勸別買

整碗竹筍湯都是螞蟻！　老闆：我有老花200度

更多熱門

相關新聞

拒奉茶／別讓合群流失獨立思考

拒奉茶／別讓合群流失獨立思考

「我有觀察到，DAHLIA在奉茶的時候被抽走，那時候，我在想，她心裡是怎麼想的？」在幼兒園畢業典禮結束後，平常不太連絡的同學媽媽，用著勸世口吻對我說，我直截了當告訴她：「這是DAHLIA的決定。」

奇異果可治嘴巴破？食藥署打臉

奇異果可治嘴巴破？食藥署打臉

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

羅姐猝逝／女人的底氣來自這6點

羅姐猝逝／女人的底氣來自這6點

兒嘆畢典沒人來　單親媽cos支持

兒嘆畢典沒人來　單親媽cos支持

關鍵字：

Zespri奇異果親子活動封街趴兒童權益

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面