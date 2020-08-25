【廣編】小朋友快來佔領馬路！完成奇異王國「闖關體驗」　換營養小金礦一顆

▲「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」將在8月29日、30日登場。

圖、文／Zespri

全台唯一封街、讓孩子們安全的在馬路上塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」，將於這個周末8月29日、30日，在台北市府廣場前登場！

孩子們除了可以在市府路封街、畫畫，現場還有奇異王國城堡、八個闖關遊戲，孩子們可以用紙板做刀劍、盔甲打扮成奇異果小兵；或用各種可愛的蔬果造型道具擊敗壞菌，認識蔬果對健康的重要性；小朋友完成「闖關遊戲」，就可以拿到一顆「營養小金礦」奇異果，快樂滿滿、健康滿滿！

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長期關注健康飲食、兒童權益、教育問題的Zespri奇異果公司，在台北市府支持下，擴大與Design for Change,Taiwan（DFC）、家樂福、家樂福文教基金會及還我特色公園行動聯盟（特公盟）合作，在疫情期間，全台開始建立生活習慣「新常態」之際，攜手提倡小朋友的健康飲食習慣應該從小建立，吃好吃又健康營養的蔬果，長大了才能繼續維持這樣的好習慣。今年再次封街玩創意，讓小朋友們在這兩天的封街趴上，玩的健康、玩的開心！

兩天的封街趴從下午四點到晚上九點，小朋友只要填寫資料後，免費入場。配合防疫，活動將採實名制進行，全程配戴口罩。爸爸、媽媽快帶孩子到市府廣場前，盡情體驗各種有趣的活動，不僅能吸收健康知識，也能一起留下暑假期間最美好的回憶！