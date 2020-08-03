　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

離畢業典禮只剩2個禮拜，DAHLIA抱怨著，說沒什麼人來看她表演：「別人都有7、8個家長去，我們家只有妳，就沒人了。」我裝作不在意地安慰她：「媽媽1個可以抵10個！」但當晚卻失眠了。

「我想給她驚喜！」

老師要求替孩子準備白色洋裝，我們家很少穿白色，便拿了冰雪第2集、Elsa的白色飄飄衣，我思考一會兒，「我沒辦法生出一堆人助陣，但可以扮同劇相對應的Anna支持她，夠重量級吧！（雙關語）」

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

袖口花紋的部分，先畫好大致位置，再用壓克力顏料上色。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

Anna的立領上有一顆鈕釦，我用輕黏土塑形，以金色、桃紅壓克力顏色繪製花紋。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

胸前的裝飾也是。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

還做了日本演唱會獨有的應援扇～

這一切都沒有讓DAHLIA發現，為了掩她耳目，我假藉要幫她弄髮飾，一步一步打造這個驚喜。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

當天，我把所有東西放在小行李箱，穿著一般的洋裝去。拿出DAHLIA要求的超浮誇髮飾，哇～真是花不溜丟！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

接著，人生第一次上妝，我平常不喜歡孩子在臉上放顏色，但小學後的畢業典禮就不用上台表演了，還是簡單替她畫個舞台妝吧！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

鼻影用Makeup For Ever的修容，NARS的高潮腮紅，唇膏是Armani的～只能說前美妝部落客的傢俬真不錯，可以用這麼久（笑）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

把DAHLIA交接給老師以後，立馬衝到洗手間換裝，當我走出來，他們班正好在門口整隊、準備進場。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

其他小朋友眼尖地發現我，很開心朝這揮手，只有DAHLIA看到換裝後的我，竟然好像不是很感動，一付「沒什麼」的感覺～（巨蟹玻璃心碎）

「不識貨啊～妳同學看到我都超興奮的呢！」

典禮開始了，在頒發畢業證書跟禮物盒以後，展開一連串的表演。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

孩子們看起來很嚴肅，後來才知道他們的演出內容超複雜。

擔心她怯場，我就這樣穿著神奇的衣服，左手拿著手機錄影，右手把單眼靠在手機上，小指頭還夾著DA的應援小牌牌。

沒想到，DAHLIA在台上看到我的應援牌，竟然只是開心地指指牌子…（以為女兒會感動鼻酸的巨蟹媽媽表示…）我跟朋友說，以後DA的男友要頭痛了！「她什麼招數都看過，求婚的時候很難被打動。」難怪人家說女兒要富養，這樣才不容易被騙 XD

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

整場畢業成果展很精采，孩子的記憶力驚人，換了那麼多道具，竟然還能記住走位...平常教育觀新潮的我，看到這種陣仗，也難免覺得「孩子們真厲害啊～」雖然中間奉茶這橋段，DA和我商量後，「不是在家氣媽媽，台上做給別人看，就叫孝順！」選擇不上去，不過整體來說是很成功的，也謝謝導師的教導與溝通。

老實說，這2年半，因為這些觀念衝突，跟學校表面融洽，私下彼此牽制，我甚至親耳聽到非女兒班上的老師說我小話，但我跟小話老師可說是沒有接觸過...連老師都如此，何況是其他不認識的家長？

台灣的幼兒園教育，還有很長的一段路要走，DAHLIA說他們中班快大班時，開始練畢業典禮內容，而且方法有點填鴨，像樂器演奏，是1首曲子塞4種樂器，每個樂器只學表演那一段，我聽了快暈倒，不過大部分家長就很喜歡這樣...。

這是幼兒園與家長的共業，用這樣的方式學習，難保孩子的價值觀淪於表面形式，可是家長喜歡啊～幼兒園就沒有創新的動力了。

社會越來越多元化，在合群與獨立思考之間，我們應該要好好思考尺度問題，而不是一味講求儀式、形式，最後，祝福這群孩子，不求未來順順利利，但都有勇於拒絕的勇氣。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
立委收賄案再創紀錄！8人被留置4晚　李恆隆坦承付立委2870
隋棠揭「女童遭叔姪侵犯」！屏東教處發文槓　2負責人懲處出爐
癌症早期警訊Top10！　專家曝「6大族群」很危險
快訊／恭喜！柯有倫老婆生了　迎愛女PO一家三口合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

還在猶豫嗎？一定要讓孩子上幼兒園的6大原因！

支持隋棠！快來量量幼兒園的身體自主保護指數～

孩子做錯事吐滿身　她對女兒說：請你，跟自己道歉！

母愛太沉重！小孩沒聽令被狂罵　路人緩頰遭嗆「閉嘴」

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

簽證剩3天到期！陸駐美記者將被迫離境？胡錫進嗆：爆媒體戰美國會很難受

高雄新開飯店「JOHO HOTEL」即起試營運　免費享職人管家客製行程、下午茶

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

野生陳美鳳現身台南！　穿薄紗透視褲「纖細美腿」被看光

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

KINAZ換「查理布朗」當主角　每款都太犯規！網紅洗版包款是這間

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

《大學生》林舒語老公日本創業慘賠7位數！　存款歸零+欠債…5年婚現況曝光

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

親子熱門新聞

懷龍鳳胎卻遭未來公婆要求減胎　她爆氣退婚

兒嘆畢典沒人來　單親媽cos支持

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

小小蛙人操　德媒：最強軍事幼兒園

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

喝直銷奶粉男嬰險死　廠商反嗆醫師

寶寶喝奶　要注意這4點

忙碌爸媽的副食品幫手　營養冰磚DIY

更多熱門

相關新聞

推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

雲林縣政府文化觀光處0-5歲嬰幼兒「閱讀起步走，幸福陪伴我」系列活動開跑，今（1）日舉辦「愛閱讀寶寶，聰明寶寶抓周趣」活動，連三個月一系列活動包含親子共讀、手做DIY課程、嬰幼兒繪本導讀、電影賞析等，縣府邀請家長一同陪伴孩子，鼓勵閱讀由0歲開始起步，從家庭出發，讓閱讀陪伴孩子幸福長大。

女兒養8年！單親爸親子鑑定綠爆

女兒養8年！單親爸親子鑑定綠爆

花蓮再增一處親子遊樂場　長頸鹿公園啟用

花蓮再增一處親子遊樂場　長頸鹿公園啟用

台南姐弟戀分屍案　無期徒刑定讞

台南姐弟戀分屍案　無期徒刑定讞

為何孩子被欺負不跟父母說？

為何孩子被欺負不跟父母說？

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教單親媽媽單親單親家庭親子關係冰雪奇緣

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面