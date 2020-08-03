單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

離畢業典禮只剩2個禮拜，DAHLIA抱怨著，說沒什麼人來看她表演：「別人都有7、8個家長去，我們家只有妳，就沒人了。」我裝作不在意地安慰她：「媽媽1個可以抵10個！」但當晚卻失眠了。

「我想給她驚喜！」

老師要求替孩子準備白色洋裝，我們家很少穿白色，便拿了冰雪第2集、Elsa的白色飄飄衣，我思考一會兒，「我沒辦法生出一堆人助陣，但可以扮同劇相對應的Anna支持她，夠重量級吧！（雙關語）」

袖口花紋的部分，先畫好大致位置，再用壓克力顏料上色。

Anna的立領上有一顆鈕釦，我用輕黏土塑形，以金色、桃紅壓克力顏色繪製花紋。

胸前的裝飾也是。

還做了日本演唱會獨有的應援扇～

這一切都沒有讓DAHLIA發現，為了掩她耳目，我假藉要幫她弄髮飾，一步一步打造這個驚喜。

當天，我把所有東西放在小行李箱，穿著一般的洋裝去。拿出DAHLIA要求的超浮誇髮飾，哇～真是花不溜丟！

接著，人生第一次上妝，我平常不喜歡孩子在臉上放顏色，但小學後的畢業典禮就不用上台表演了，還是簡單替她畫個舞台妝吧！

鼻影用Makeup For Ever的修容，NARS的高潮腮紅，唇膏是Armani的～只能說前美妝部落客的傢俬真不錯，可以用這麼久（笑）

把DAHLIA交接給老師以後，立馬衝到洗手間換裝，當我走出來，他們班正好在門口整隊、準備進場。

其他小朋友眼尖地發現我，很開心朝這揮手，只有DAHLIA看到換裝後的我，竟然好像不是很感動，一付「沒什麼」的感覺～（巨蟹玻璃心碎）

「不識貨啊～妳同學看到我都超興奮的呢！」

典禮開始了，在頒發畢業證書跟禮物盒以後，展開一連串的表演。

孩子們看起來很嚴肅，後來才知道他們的演出內容超複雜。

擔心她怯場，我就這樣穿著神奇的衣服，左手拿著手機錄影，右手把單眼靠在手機上，小指頭還夾著DA的應援小牌牌。

沒想到，DAHLIA在台上看到我的應援牌，竟然只是開心地指指牌子…（以為女兒會感動鼻酸的巨蟹媽媽表示…）我跟朋友說，以後DA的男友要頭痛了！「她什麼招數都看過，求婚的時候很難被打動。」難怪人家說女兒要富養，這樣才不容易被騙 XD

整場畢業成果展很精采，孩子的記憶力驚人，換了那麼多道具，竟然還能記住走位...平常教育觀新潮的我，看到這種陣仗，也難免覺得「孩子們真厲害啊～」雖然中間奉茶這橋段，DA和我商量後，「不是在家氣媽媽，台上做給別人看，就叫孝順！」選擇不上去，不過整體來說是很成功的，也謝謝導師的教導與溝通。

老實說，這2年半，因為這些觀念衝突，跟學校表面融洽，私下彼此牽制，我甚至親耳聽到非女兒班上的老師說我小話，但我跟小話老師可說是沒有接觸過...連老師都如此，何況是其他不認識的家長？

台灣的幼兒園教育，還有很長的一段路要走，DAHLIA說他們中班快大班時，開始練畢業典禮內容，而且方法有點填鴨，像樂器演奏，是1首曲子塞4種樂器，每個樂器只學表演那一段，我聽了快暈倒，不過大部分家長就很喜歡這樣...。

這是幼兒園與家長的共業，用這樣的方式學習，難保孩子的價值觀淪於表面形式，可是家長喜歡啊～幼兒園就沒有創新的動力了。

社會越來越多元化，在合群與獨立思考之間，我們應該要好好思考尺度問題，而不是一味講求儀式、形式，最後，祝福這群孩子，不求未來順順利利，但都有勇於拒絕的勇氣。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。