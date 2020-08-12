拒奉茶洗腳儀式／別讓合群，流失孩子獨立思考的養分

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「我有觀察到，DAHLIA在奉茶的時候被抽走，那時候，我在想，她心裡是怎麼想的？」在幼兒園畢業典禮結束後，平常不太連絡的同學媽媽，用著勸世口吻對我說，我直截了當告訴她：「這是DAHLIA的決定。」

可能因為價值觀不同，這位媽媽似乎沒聽懂我的解釋，繼續勸著我：「要合群，小學以後要團體相處，之後同儕相處得好，小孩有朋友才快樂。」這些看似溫情卻帶有點不知道哪裡怪的說法，讓我很驚訝她們到底是私下傳了什麼，才以為我女兒沒朋友，或是我很不快樂...

DAHLIA越大越黏我，先前小班的時候，因為娃娃車發生過狀況，所以之後每次校外教學，都是由我親自帶孩子搭乘大眾交通工具到定點會合。而我將孩子送過去以後，就幫忙看整班，她會跟女生幫黏在一起，而我壓後，顧後面幾個落單的孩子。

那些孩子會主動來跟我聊天，或是牽著我的手一起走，我對女兒的態度，也拉到跟其他小朋友一樣公平，加上我很有玩心，時間久了，孩子們覺得「DAHLIA的媽媽，是我們的大朋友。」完全沒有距離。

可能大部分的家長，都沒機會像我這樣，因為陪伴女兒進而顧到全班孩子，於是猜測我是太寵DAHLIA，而單獨保護她一個，我突然慶幸自己是孩子畢業後，才知道原來有些人私下臆測，不然怎麼忍下去（笑）？

其實，我跟園方的觀念衝突持續了兩年半，主因是他們特別傳統、標榜儒道思想，而我們家非常重視多元與思想獨立，我常跟孩子說：

「大人說的不見得都是對的，妳要自己判斷。」

「如果是不對的，就要勇於拒絕。」

「不要欺負別人，但別人欺負妳，一定要反擊。」

「穿內衣背心跟安全褲是禮貌，也是保護自己的一種方式，只要妳說不可以，對方不可以碰妳身體任何一個部位。」

「要尊重別人有拒絕妳的權利。」

「如果不是真心的，那道歉是沒有意義的，只是為了息事寧人的假象。」

這在長一輩的傳統觀念裡，根本離經叛道吧。

去年母親節成果發表，我們因為不想做形式，提早拒絕上台洗腳、奉茶，當時我告訴DAHLIA：「孝順不是在大家面前表演，跪著做個樣子就算了，這是假孝順，妳不能每天氣我，然後在台上背個台詞，就當自己很孝順，這是假的！而且不要隨便亂跪，妳爸媽都還活著。」（難怪很多人認為，爸媽走了哭一哭，就叫孝順）

這次畢業典禮前，老師特別詢問要不要奉茶，我當晚跟DAHLIA開了個會，「妳想奉茶嗎？如果妳想，媽媽會配合妳。」她立馬決定跟上次一樣不奉茶，隔天再問一次，也是同樣答案，我便回報給老師，老師體諒：「我知道妳們會覺得怪怪的，觀念不同啦。」

畢業典禮當天，大班畢業生要表演4、5個唱跳項目，在奉茶的橋段，看DAHLIA被默默帶下台的時候，我內心很自豪，因為女兒才6歲，就能勇於承擔壓力，貫徹自己的選擇，而其他家長不知道的是，女兒的同學們也羨慕她：「DAHLIA好好哦，不用練習跪，還可以休息。」

典禮結束後，DAHLIA把我丟著，跑去找同學嬉戲玩耍，她們班看到我也主動過來合照，這不是很好嗎？我好喜歡這些真實不造作的孩子啊～

「與生俱來的我們，都有獨一無二的魅力，如果不能勇於表達自己的主張，人生這一遭豈不是常留遺憾？」

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。