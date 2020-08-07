羅霈穎猝逝／提早教孩子　女人的底氣來自這6點

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

2020年真的是災難年，那天凌晨，藝人羅霈穎猝逝的突發快報，想必嚇壞不少人吧，其實那個時代的明星，因為媒體數量少，限制多又嚴苛，要站到螢光幕前，需要更多努力、資質與運氣，我是影劇版記者出身，每當有藝能大事的時候，我都會與女兒分享，今天就來談談「東區羅姐」能帶給親子們什麼啟示。

1、愛自己，不淪於自私，進而作選擇，才有能力愛別人。

羅霈穎（舊名：羅璧玲）從模特兒界到秀場，跨界演員再轉型上通告，人近60，還常常在各節目曝光，看似談話膚淺，卻靠多少的累積才能做到，真的不容易！她常分享及時行樂的人生哲學，吃好、用好、穿好、玩伴好，所有選擇權都在自己身上，多少女人羨慕她的底氣。

2、養成儲蓄習慣，拒絕不了誘惑，就買房逼自己存錢吧。

「東區羅姐」那滿滿的底氣從何而來？當然是她累積多年的財富，讓她可以不斷選擇，而不是「被」選擇，別看她好像很敗家，滿滿名牌包與奢華享受，那都是她自己掙來的錢，不花是要拿來當遺產嗎？她又沒有兒女需要掛心，花的是自己賺來的錢又沒負債，有什麼好被說小話的？

大家不知道的是，羅霈穎看似大手大腳狂灑幣，但其實她私下常常勸年輕人要存錢、學投資，她從來都不是一線巨星，但靠買房強迫儲蓄致富，1個月租金收入就有50萬台幣，上通告只是興趣，許多同期比她有名的藝人，卻晚景淒涼，可見她並不是盲目，而是有計畫地打造，不虞匱乏的熟齡人生。

俗氣地套個節目主題「女人要有錢」，她是最佳典範。

3、面對不公平、不開心的事情，展現出霸氣，反而會得到對方的尊重。

老實說，先前每當羅霈穎躍上版面，大多是嗆辣發言或極樂人生觀，甚至直接跟當紅藝人槓上，完全沒在怕，只要不受尊重，她會公開且毫不留情的反擊回去，然而，人性很奇妙，這些被教訓過的，大都不敢再造次，反而對她刮目相看、多一份禮遇。

4、婚姻不是找長期飯票，更不是避開孤獨死的終生保險。

有人替她惋惜終生未婚，是「孤獨死」，我卻不這麼想。

不分階級背景，人終究會面對死亡，她早已看破婚姻的殘酷，選擇大玩特玩，又不為生計憂愁，年届不惑，天天吃自己喜歡的，用自己喜歡的，與自己喜歡的人為伴，到處被人稱讚是永遠的「羅妹妹」。

很多人怕孤獨死，以為有婚姻、有兒孫就能降低這樣的風險，殊不知，這世間兒孫滿堂的老者，在醫院、機構長期看不到親人，最後一樣默默孤獨死的一堆，更有撒手人寰後，老伴立馬光明正大跑去約會、將外頭老相好快速扶正的，這種才是真正地獄級的「怨念死」。

不管曾經多麼叱吒風雲，還是勉持度日，這世間最公平的事，就是死亡。而生命消逝過程中歷經的痛苦，都是獨自承受、無法假他人之手，既然不可避免，又何苦在心中摹畫一個臨死前有兒、有女、有老伴的自欺假象。

人之初、人臨終，都是孤獨的，如何引導孩子與自己相處，才是最重要的！

5、台上台下的人生要分開，公私分明。

跟同期的藝人相比，她是千金小姐出身，形象驕縱，又帶天不怕地不怕的傻氣，可，我前頭也說了，他們那時代，能大量曝光於螢光幕前的人，絕非泛泛之輩，很多事情不是光看表面就能推敲的，人前做效果，人後低調親民的大有人在。

人的一生中，都有當浪頭的機會，可是浪頭容易乾涸在沙灘上啊！怎麼撐到下次大浪來，把自己帶回海洋呢？如果當紅藝人處處跋扈、刁難工作人員、漠視喜歡自己的支持者，他最好能永遠保持在這個地位，否則一下來，先前得罪過的人，可絕對不會放過這個踢落水狗的機會！

最後，在不犯法、不傷人傷己的情況下，教育孩子「活在當下、感受當下」，羅妹妹很早就開始及時享樂了，雖然很突然，但我們不用感嘆惋惜，只要羨慕她曾擁有如此精彩的人生，祝福她，並且以她為榜樣吧！R.I.P.

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。