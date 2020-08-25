「黃國昌罵曾玟學」現場還原！　新竹林志玲目睹嚇到閉嘴

▲時代力量前立委黃國昌作風強悍，黨內年輕人評價兩極。（圖／CTWANT提供）

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親綠粉專近日流出一份剪接過的錄音檔，內容爆出時代力量黨內選舉黑箱內幕，前立委黃國昌大肆批評苗栗縣議員曾玟學，曾玟學隨後宣布退黨，台灣第四大黨搖搖欲墜。據了解，黃國昌痛罵黨內青年議員當下，其實當時不分黨內派系有不少人都在場，甚至和曾玟學友好的時代力量前副秘書長高鈺婷也在招待餐會現場。

黃國昌批評曾玟學的言論發酵後，黨內都在問黃國昌何時何地，為何會說出相關言論？據黨內人士指出，時代力量去年歷經暑假退黨潮之前，曾傳出黃國昌另組新黨或加入白色力量聯盟，但由於黨內不少青年議員，包括彰化縣議員吳韋達、高雄市議員林于凱和基隆市議員陳薇仲等人，多日夜奔至黃國昌汐止家中慰留，最後才讓黃國昌留下。

該人士表示，黃國昌出走風波平息後，黨內卻緊接一波退黨潮，包括林昶佐和洪慈庸等人，在這過程中出現不少議員砲打時代力量黨中央，甚至矛頭指向沒有決策委員資格的黃國昌。據悉，當時黨內瀰漫著一股詭異氛圍，要求黃國昌對林昶佐和洪慈庸的出走負責，可想而知黃國昌不免滿肚委屈與憤怒。

有一名黃國昌長年好友最近也因錄音檔事件被懷疑是爆料者。該友人說，黃國昌去年暑假過後，情緒呈現低潮，對黨內有許多不滿，因此在友人家中、新北黨部和台北黨部等地開會時，若不時有類似抱怨言論也不意外，但絕非如剪接過後的錄音檔「這麼簡單」，其中還有對民進黨執政的不滿、時代力量未來是否投入總統大選的辯論。

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▲高鈺婷可望在立委邱顯智的支持下，擔任時代力量新任主席。（圖／取自高鈺婷官方臉書）

網傳時代力量黨前立委黃國昌大肆批評苗栗縣議員曾玟學的錄音，造成曾玟學宣布退黨，一名黃國昌長年好友揭露，事件發生在一場黃國昌強烈批評時代力量內有「小綠」路線的餐會，其實不分黨內派系、有許多人都在場，黃國昌並沒有迴避黨內路線問題。

這名友人表示，這場去年秋天在衡陽路招待所的餐會，與會人士包括時代力量前秘書長吳佩芸、前副秘書長簡嘉佑、現任秘書長陳志明、新竹縣議員連郁婷以及前副秘書長、當時正在競選新竹市立委的高鈺婷等人。

黨內人士認為，高鈺婷和連郁婷明知黃國昌痛斥同派系的曾玟學，卻默不作聲，對曾玟學應該是重傷。由於高鈺婷可望在立委邱顯智的支持下，在這次補選後擔任時代力量新任主席，未來她要如何處理與黃國昌的關係，以及建立「黨內不同意見的互相表達機制」，都是高鈺婷即將面對的挑戰，必定萬分棘手。

高鈺婷原是竹科工程師，在邱顯智延攬下，投入2020新竹市立委選舉，最後與國民黨鄭正鈐、民進黨鄭宏輝三分天下，拿下28.61％的得票率，可謂初試啼聲，就一鳴驚人。選後，高鈺婷獲前主席徐永明賞識，招聘進黨中央擔任副秘書長，並擔任黨中央與黨團的溝通橋樑，直到近日改選，才辭去副秘書長一職，投入決策委員和主席選舉。

高鈺婷在政壇屬外型亮眼，選舉期間就被封為「竹科安心亞」、「新竹林志玲」，還因為太過漂亮，被當時對手鄭宏輝的師傅、民進黨團總召柯建銘批評「錯把選舉當選美」，引發外界議論。今年初，高鈺婷也在網紅蔡阿嘎推薦的10大美女立委候選人活動中獲得第一名，「竹科安心亞」稱號當之無愧。

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