兒200天見無媽變「發展遲緩」　他籲政府開放團聚陸配返台

▲陳先生盼政府能開放持團聚證陸配來台。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

隨陸生、小明陸續開放，目前尚有2000對兩岸家庭因「團聚證」受限，陸配無法來台與丈夫、妻子共渡七夕，台商會長徐正文為此於25日，率10名案例再次召開記者會請願。陳先生表示，小孩因200多天沒看到媽媽，被醫院診斷為「發展遲緩」，建議要「父母共同照顧」，眼見外籍人士都能來台，持團聚證陸配不行，質疑政府政策考量到底是「防疫」還是「政治」。

陳先生表示，妻子過去曾領有居留證，這次因疫情證件過期後，只能先申請團聚證來台，但團聚證目前仍因政府的「疫情考量」、「境管政策」並未開放，導致小孩已經200多天沒見到媽媽，經友人提醒孩子好像「出狀況」後，醫院檢測才得知有反社會情緒、發展遲緩的問題，建議最好有「完整家庭照顧。」

▲台商徐正文25日舉行「七夕情人節，可以讓我們回家嗎？蔡總統！蘇院長！」記者會，呼籲政府給團聚陸配和小明來台。（圖／記者陳政錄攝）

他表示，看到政府陸續開放外勞、外籍人士、傳教士來台，「我們也為他們開心」，但為什麼孩子的媽媽不能來？他強調，若是疫情問題，大家都願意配合政府的防疫措施，只為能盡早一家團聚。

陳先生進一步表示，現在政府開放0到6歲的「小明」來台，並可由父母陪同後，他也曾詢問移民署官員，如果「先把兒子送回大陸隔離14天後，再讓兒子跟太太一起回台再隔離14天」的方法是否可行，對方回應是可以的，但這樣「不只花更多時間，反而還增加更多移動中的感染風險。」盼政府制定政策時，應考量一般家庭的需要。

另位曾小姐表示，自己和丈夫2015年在大陸結婚，2017年於台灣辦理手續，由於一開始定居歐洲，沒有申請居留，因兩人已經在台灣是合法夫妻，一直都申請團聚簽證來台灣，比較方便，從來沒想過有一天，政府竟然會禁止團聚簽證來台。

▲有人懷胎35周，但丈夫仍在大陸沒辦法來台見證小孩出生。（圖／記者陳政錄攝）

她說，歐洲友人的外籍丈夫即使沒有居留證，都成功申請來台了，政府6月29日起也開放除旅遊之外的外籍人士來台，「為什麼只有陸籍不可以」，感嘆同樣在台灣是合法夫妻，卻受到雙重標準對待，懇請蔡總統、蘇院長能盡早讓她們一家團聚。

徐正文表示，往常年均6000名新婚陸配來台，但疫情爆發後，目前僅600名新婚陸配成功申請團聚入台，目前尚有2000多對兩岸婚配的大陸伴侶，無法來台與親友相聚，相比陸續開放的小明、陸生，成為被忽視的一群，且現在不只持團聚證無法來台，簽證申辦也暫停，讓他們不知道如何是好。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和境外生（含小明）陸續開放。

以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。