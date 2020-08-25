徐正文七夕為「團聚陸配」請願　台尪唱《等無人》聲聲喚

▲台商徐正文25日舉行「七夕情人節，可以讓我們回家嗎？蔡總統！蘇院長！」記者會，呼籲政府給團聚陸配和小明來台。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

台商徐正文25日召開「七夕情人節，可以讓我們回家嗎？蔡總統！蘇院長！」記者會，再次為尚未能回台的團聚證陸配、陸生、小明請願，他希望政府能夠再七夕情人節當天，傾聽人民的聲音，不要對這些想在台灣生活的人有差別待遇。

除了團聚證陸配外，隨0到6歲小明、陸生陸續開放，徐正文也舉了一個「大明」的例子，是來自上海的劉姓台商。劉姓台商自述，自己的小孩一開始沒有申請台灣籍「後來確實很後悔」，因此在小孩高三時讓他轉學回台，並開始辦理入籍申請。

▲離癌台商王先生也再次錄影，請蔡政府能讓他的妻子返台。（圖／記者陳政錄攝）

但劉姓台商說，小孩過年期間回大陸辦理證件後，原已完成中興大學第一階段入學申請，但因疫情遲遲無法來台，錯過第二階段，現在變成了「無學籍」者，導致雖政府開放境外生返台，但小孩仍不能入境，現在不知該如何是好。

一名陳先生自述，自己與妻子在網路上認識，去年底在大陸完成結婚手續，1月初兩人才在妻子湖北老家辦完婚宴，沒想到自己先行回台後，超過半年見不到老婆。他也在記者會上透過視訊連線，和妻子合唱經典台語歌曲《等無人》，訴說心聲。

▲陳先生透過歌聲向視訊連線中的妻子傾訴心情。（圖／記者陳政錄攝）

另名宋小姐目前懷胎35周，他表示自己和丈夫是在澳洲念書認識，愛情長跑四年後去年完婚，老公一直很希望能來台，見證孩子的出生，也早就已經在大陸辦理離職，準備今年來台找工作、共組家庭，卻因團聚證卡關。

據了解，以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

徐正文表示，今年約有2000對持團聚證的陸配家庭受疫情影響，無法團圓；另教育部昨日開放所有境外生（含陸生）來台後，按照陸委會先前說法換算，仍有約600位小明或大明無法來台，為無學籍、已畢業或工作就業者，這些人若年齡超過20歲，則無法繼續申請居留證，而多是以短期探親證或工作簽證在台活動。

對於相關疫情，陸委會發言人邱垂正上周曾表示，有關陸籍子女及團聚陸配返台問題，本會相當重視各界反應的意見，政府都予以參考。他說，對於團聚陸配及其陸籍子女後續返台問題，政府會在疫情防控原則下，本於分流分眾、井然有序及逐步調整，將配合指揮中心疫情防控的措施下，讓相關人士能夠陸續的返台。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。