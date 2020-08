「擔心成績不好」17歲男焦慮離世　考到高分爸哀傷：只希望他還在

▲男子生前十分擔心考試成績。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國肯特郡一名17歲男子考完試後因為擔心成績不好後來不幸身亡,然而成績出爐後才發現考到了理想高分,他的離世讓父母悲痛又感慨。父親哀傷表示,他對兒子感到自豪,但比起好成績更希望對方還能陪在他身邊。

17歲少年麥凱爾(Matthew Mackell)今年5月7日被人發現陳屍在公園,警方在他的日記中發現,他除了擔心自己的考試成績,也對未來充滿了擔憂。48歲的父親邦德(Michael Bond)表示,兒子熱愛數學,期待未來能成為一名會計師,然而因為新冠肺炎疫情失去工作後,連帶影響到心情。

麥凱爾去世後,考試結果顯示他在最重視的金融科拿到了名列前茅的好成績,邦德特地前往墳前給予祝賀,雖然對其感到驕傲,但坦言比起成績更希望人還能陪在身邊。哥哥克里斯(Chris Mackell)也表示,弟弟平常是個開朗的人,導致家人都沒有注意到異狀,希望大家在封城期間若有憂鬱問題一定要主動開口求助,以免憾事再度發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995、張老師專線:1980。

'Bright' A-level student, 17, who killed himself has achieved top marks in one of his exams https://t.co/UsgBX4iV1X