陳其邁上任第2天「8點不到開晨會」　蘇貞昌衝高雄視察漁港帶好消息



▲行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁視察前鎮漁港 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁上任第二天，一早於臉書PO照片，表示八點不到就與團隊開陳慧，報告業務進度，緊接著與行政院長蘇貞昌前往視察前鎮漁港，蘇貞昌也表示，今天是特別來宣布改建前鎮漁港的好消息，不但利於漁民，也吸引觀光客讓漁獲大暢銷。

▲陳其邁於臉書發文就任市長後首度召開晨會。（圖／翻攝陳其邁臉書）

上任第二天，高雄市長陳其邁一早就於臉書發文，表示今天是他就任市長後首度召開晨會，八點不到，市政團隊就已經到齊，準時開會報告業務進度。也特別提醒團隊伙伴，一定要「緊緊緊」，效率加倍、認真加倍、努力加倍，才不會辜負市民的託付。

隨後，他也立刻轉往前鎮漁港，與行政院長蘇貞昌一同視察，蘇貞昌受訪時表示：「昨天陳其邁就任高雄市長，今天我們就來到高雄，可見『緊、緊、緊』，衝到高雄來了。前鎮漁港是台灣最大的漁港，50年沒有與時俱進，過去陳其邁市長在擔任行政院副院長的時候，我們已經多次討論，今天就是要來宣布改建前鎮漁港的好消息，不但要有利於漁民、漁獲運作，也要讓高雄市民跟全國的民眾、國內外的觀光客都能來前鎮漁港，買魚、吃魚，同時也讓漁貨大暢銷。」

至於預估籌出多少經費，是否有具體數字？蘇貞昌說：「陳其邁最瞭解中央，陳其邁有很多非常好的建設計畫，所以很多事情，相信未來中央會全力來協助。我們不只是協助高雄市，上禮拜我也剛到台南市，再上禮拜我到彰化。全國我們都是一個態度，就是中央、地方合作，讓民眾獲益，讓國家進步。」