跨刀為屏東拍片？陳其邁撞臉網紅...爆原本想請他幫忙站宣傳車

▲高雄市長陳其邁與網紅藍亦明撞臉，被屏東縣府拿來拍影片當分身梗 。（圖／記者洪正達攝／屏東縣府提供）

記者洪靖宜／高雄、屏東報導

高雄市長陳其邁才剛宣誓就職，有眼尖影友發現他居然出現在屏東創意廣告節的宣傳影片？原來是屏東創意廣告節邀請知名YouTuber藍亦明拍攝宣傳影片，由於二人過去就經常因為長像相似度高而被網友大玩撞臉梗，沒想到意外幫屏東創意廣告節打知名度，陳其邁自己也笑說原本選舉時還想請他來當分身站宣傳車。

邁入第二屆的屏東創意廣告節，今年邀請知名網紅及YouTuber擔任入圍者的導師，包括全方位藝人「又仁」、「台客劇場 TKstory」團隊、熱愛台灣與米漿的國外網紅「LoganDBeck 小貝」、及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」等人，其中藍亦明在為宣傳影片中，化身拉麵師傅甩著麵切，直到片尾才打出其實是推銷創意，影片搞笑且無厘頭的演出引發熱議，結果不僅意外讓麵切大賣，影片底下留言評論也是一致性歪樓，不斷湧入恭賀市長當選的留言，紛紛提到當選高雄市長就促使高屏交流。

▲屏東創意廣告節影分身之術邀請來網紅藍亦明 。（圖／屏東縣府提供）

仔細一看藍亦明和新任高雄市長陳其邁有張明星臉，許多網友都喜歡玩撞臉梗，還曾有網友把二人的照片拿來製做九宮格圖片，在網路上流傳，讓大家猜猜誰是真高雄市長。陳其邁25日參加活動時也被記者考驗是否能認出哪張照片是自己，陳其邁仔細瞧瞧後所幸全數答對，也笑說藍亦明「是年輕時候的我！」

▲高雄市長陳其邁被考驗找出自己的照片 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳其邁也說，還沒看過此部宣傳應片，但本來選舉時曾想請他幫忙站宣傳車當分身，他提到自己跟藍認識也算熟，大讚他於網路上有一片天，會是明日之星。