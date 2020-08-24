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宣示就職「未戴口罩」！陳其邁下午防疫會議「全程戴緊緊」：絕對有遵守規定

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▲▼高雄市長陳其邁24日出席防疫會議。（圖／記者洪正達攝）

▲陳其邁上午宣示就職「未戴口罩」，下午出席防疫會議時則「全程戴緊口罩」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達、陳羿妏／高雄報導

高雄市長陳其邁今（24日）上午於四維行政中心宣示就職，而他從走上台宣示到典禮結束都「未戴罩」，期間更包含合影、與貴賓們握手等動作，引發各界關注。不過，陳其邁下午參加疫情應變會議時，則全程戴緊口罩，並再次強調，上午的典禮過程均按照指揮中心防疫措施來做，也鼓勵民眾前往八大領域記得戴口罩。

陳其邁今（24日）上午原本是戴著口罩，由妻子吳虹、代理市長楊明州陪同走進典禮會場，然而，他上台宣誓就職時，卻是順手將口罩收到西裝裡，就再也沒戴上，接下來的致詞、首長合照等，都不見陳其邁和新任首長戴口罩，甚至還有主動向貴賓握手等動作，且也未保持社交距離，明顯違反防疫規定。

▲高雄市長陳其邁就職典禮大合照。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長陳其邁就職典禮大合照。（圖／記者洪正達攝）

▲▼陳其邁就任高雄市長,陳其邁致詞。（圖／攝影中心攝）

▲陳其邁致詞。（圖／攝影中心攝）

陳其邁稍早曾回應，「今天大概過程裡面大家都戴口罩，有保持社交距離，所以要看他的社交距離的狀況還有這個對象。彼此雙方的接觸的時間跟特定對象的時候能夠掌握，那整個過程裡面就按照疫情指揮中心規定辦理。」衛福部傳染病防治網高屏區指揮官陳垚生也表示，他並沒有看到就職典禮的狀況，不過應看現場狀況，若大部分人都戴口罩，少數人未戴，但講話的時候，周遭的人都有戴口罩，基本上都還好，至少在高雄地區並沒有特別的疫情；高雄市衛生局稍早也補充，這場實名制典禮人數有減少，將採取勸導改善。

▲高雄市長陳其邁就職典禮全程未戴口罩。（圖／記者洪正達攝）

▲陳其邁與貴賓一一握手。（圖／記者洪正達攝）

不過，面對外界的質疑，陳其邁下午4時前往消防局參加因應新冠肺炎召開「第一級流行疫情指揮中心第35次應變會議」行程時，則全程緊戴口罩現身，並且再次強調，典禮進行過程的防疫措施，絕對有按照指揮中心來做，也鼓勵民眾前往八大領域要戴上口罩；結束上任後第一次會議後，陳其邁除了針對接下來將面臨的防疫考驗「開學後，外籍生所需居家檢疫措施」進行說明，並強調地方與中央的防疫資訊「要無縫接軌」。

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