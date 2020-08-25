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侯友宜明宴請新北藍綠立委　「報告施政、由立委決定優先爭取項目」

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記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜26日將宴請新北市立委，向立委報告目前的施政情形，懇託立委們幫忙爭取軌道建設、水利、停車場、社福等4大項經費；民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委林德福等多名藍綠立委都表達會參加。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

對此，侯友宜26日表示，轄區立委對新北市大小事都非常關心，也常在個人行程中給予他建議，見面好好聊一聊，聽取大家的意見及對新北市未來的想法，作為施政方向，也向立委報告目前的施政狀況，大家同心齊力建設，才有未來。

侯友宜表示，立委在反映議題上，中央比較能聽見，包括現有預算分配、前瞻2.0等都需要立委替新北市爭取，因此，明天在餐會中經會詳細的向立委報告，由立委決定優先爭取的項目，再向中央反映

侯友宜說，在交通面向上，新北市的軌道建設，中央要出面統籌及分配資源，轄內人口眾多，停車場需求很大，更在樞紐地區的交通壅塞，興建工程道路的設計規劃與預算編列，都需要立委幫忙。在水利部分，新北市的污水下水道、河岸兩側整治等，都需要爭取經費。

此外，侯友宜表示，新北市大建設案的需要分內政部、經濟部、交通部溝通的部分，希望委員給予行政協助，他也會全力與中央溝通。

新北捷運局長李政安表示，八里、五泰輕軌目前在國發會審查中，深坑輕軌交通部仍有意見正在修正當中，汐民線近期因基隆輕軌競合關係，這4條捷運路線希望立委能幫忙爭取納入前瞻經費，並盡快核定。

李政安說，汐民線綜規階段初估1160億元，新北負擔196億元；五泰輕軌219億元，新北負擔147億元；八里輕軌78億元，新北負擔45億元；深坑輕軌126.11億元，新北負擔80.14億元。盼中央能夠再多負擔相關經費。

新北交通局長鍾鳴時指出，新北停管基金全部挹注新建新停車場工程，目前還負債60億財源明顯不足，永和永平國小停車場、三重玫瑰停車場、板橋海山高中停車場，當地都有龐大停車需求，盼納進前瞻2.0。

鍾鳴時說，永和永平國小停車場10億元，欲向中央爭取5.4億元；三重玫瑰停車場4.6億元，向中央爭取1.6億元；板橋海山高中停車場4.2億元，向中央爭取1.8億元。另外還有興建淡北道路等經費，需要中央支持。

新北水利局長宋德仁說，盼爭取新北抽水站機組更新，像是新莊潭底溝抽水站就需要5億元，汙水系統工程也要3億元，另外還有北海岸河川環境營造計劃、水岸休憩景觀橋計畫、淡水河五股到八里水環境改善計畫等。

新北社會局長張錦麗說，新北外來人口多，積極建設公共托育中心，盼中央納入補助範圍；托老中心、社區關懷據點、銀髮俱樂部場地，也希望中央給予修繕費用；托育津貼全國每人2500元，希望中央統一補助，不要讓地方自付1成5。

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