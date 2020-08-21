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金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

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▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

日前新北市金山區公所小編在家驟逝，親友質疑死因爲過勞，新北市府成立調查小組，調閱工作內容與出勤紀錄，釐清是否屬因公死亡，10天內將會召開第一次會議。

新北市長侯友宜21日表示，市府已聘外部委員以公平、公正方式展開調查，按照法定程序，好好瞭解整起事件。

人事處表示，為釐清本市金山區公所陳姓約僱人員在家亡故是否屬因公死亡，市府參照中央規定包含邀約對象、組成方式及相關程序等，組成11人審查小組，除由新北市法制局長吳宗憲擔任召集人外，並遴聘醫學領域6人、法律領域2人及人事行政領域2人之外部專家學者共同組成，相關資料將啟封，由專案小組依事實及學理進行審查，首次會議預計於10日內召開。

市府人員透露，家屬認為若由區公所進行調查，將會有球員兼裁判之嫌，希望由外部介入。因此，市府於告別式舉行後即函示人事總處，詢問由非服務機關審查是否符合法規，人事總處同意由市府召集調查人員。最後，11位委員中僅吳宗憲一人為市府人員，其餘皆為外部專家。

該人員表示，依過去案例，過勞認定不排除耗費一年多才會定案，委員會無法保證於某一期限內會有成果出爐，開會時程也須尊重調查小組成員安排。

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