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網上瘋傳「台灣人檢定初級」！解得出才是逮丸郎　加碼高級版…台味爆棚

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▲▼流水席、辦桌。（圖／記者陳俊宏攝／禁用於負面新聞）

▲逮丸郎才懂的台灣文化，辦桌、流水席就是一種。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為台灣人，一定可以解出這一題！近日有人在噗浪上傳一張「台灣人檢定初級」，貼出3種不同的飲料形式，作答人要做的，是連出什麼飲料要用什麼樣的杯子，看似簡單，但如果不是台灣人，可能還真的連不出來。題目引發迴響，網友紛紛笑呼「不用對答案直接滿分ㄌ」、「對欸！這個約定俗成到底為什麼啊！」

原作者在噗浪上傳這張杯子連連看，還稱作「逮丸郎檢定初級」，只見圖片分成左右兩邊，左邊是不同場合會出現的飲料，從上到下方別是紙盒裝果汁、雙槽飲料機、不鏽鋼保溫茶（飲料）桶；右邊則是不同場合會使用到的杯子，從上到下是塑膠飲料杯、玻璃啤酒杯、紙杯。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自噗浪／ಠ_ಠ）

▲台灣人檢定初級。（圖／翻攝自噗浪／ಠ_ಠ）

看到貼文後，馬上有人作答，紙盒裝果汁對應玻璃杯，雙槽飲料機則是塑膠飲料杯、茶桶用的幾乎都是紙杯。題目引發網友迴響，也被轉傳到臉書、PTT等社群網站，「您害我想即刻吃台式牛排」、「我覺得都是紙杯」、「奉茶當然是紙杯；易開的、辦桌用玻璃杯；機器是自助當然塑膠深色唄」、「其實三種都遇過通用的場合，但如果正確答案個別只能對應一個的話，價槓歹晚郎真的都能答對。」

初級檢定通過了，當然還要有中級、高級版本，就有熱心噗友分享別人製作的大考驗版本，只見圖上往後補了「吃什麼→用哪種餐具→衛生紙形式→湯匙種類→坐哪種椅子」，讓其他人笑噴「這個考驗究竟會有多長呢」、「白痴ㄛ考卷印不下了啦！請換成直式」、「看到題目突然很想喝開喜」、「這噗到底造成多少人決定晚餐吃平價牛排。」

▲▼ 。（圖／翻攝自噗浪／ಠ_ಠ）

▲台灣人檢定高級。點圖可以看大圖喔～（圖／翻攝自噗浪／ಠ_ಠ）

另外，還有人跟風加碼出一個單選題，只見圖片右邊是一台機器，左邊則是有3種乖乖，分別是1.紅色、2.綠色、3.黃色，而台灣人一看一定秒選2，「啊簡單！綠色乖乖XDD」，就有網友笑說，這些題目應該真的只有逮丸郎才懂，外國人來作答肯定一頭霧水，而且還不知道該怎麼解釋答案。

▼乖乖版檢定對台灣人來說也是easy～（圖／翻攝自噗浪／ಠ_ಠ）

▲▼ 。（圖／翻攝自噗浪／ಠ_ಠ）

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