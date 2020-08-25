以色列挖出「千年神秘金幣」深藏陶罐！　考古學家驚歎：全是純金打造

▲以色列中部城市亞夫內（Yavne）的考古遺址挖出425枚24K金幣，研判時代可以追溯到1100年前。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列中部城市亞夫內（Yavne）有一處考古遺址正在發掘中，2名青少年志工竟在過程中挖出425枚金幣。根據專家學者分析，這些金幣全都是24K純金打造，可以追溯到9世紀末的伊斯蘭帝國阿拔斯王朝（Abbasid），而且整體保存狀況非常良好，彷彿前一天才被埋入土中。

綜合CNN、BBC報導，金幣原本被藏在一個陶罐中，重達30盎司（大約845公克），已經深埋地底大約1100年。發現寶藏的志工科恩（Oz Cohen）說，「這真是太驚奇了……當我挖起土壤，發現了看似非常薄的葉子的東西。我又仔細看一次，竟然是金幣」。

▲專家指出，金幣都是純金打造，可以追溯到伊斯蘭王朝的阿拔斯帝國。（圖／路透）



以色列文物局（IAA）發掘工作負責人齊夫（Liat Nadav-Ziv）、哈達德（Elie Haddad）於24日證實此消息，並也指出，發現如此大量的金幣是極其罕見的，「我們幾乎從未在考古發掘中發現，因為黃金一直都是非常珍貴的材料，通常都會被融化，一代接著一代重複使用」。

齊夫與哈達德提到，金幣都是純金打造，在空氣中不會氧化，被發現時狀態非常良好，「就像前一天才埋下」。他們說，雖然不知道金幣的主人是誰，但此人肯定希望日後再把財富取回，因為「（他）甚至用釘子來固定容器，讓它不會移動」。

▲專家指出，在考古發掘過程中發現如此大量的金幣，非常罕見。（圖／路透）



硬幣專家庫爾（Robert Kool）說，這些金幣在1100年前就是一大筆財富，足以購買一棟豪華住宅，他分析指出，425枚金幣中，包括純金的第納爾幣（Dinars）與270塊金幣碎片，後者是被切割、當作「零錢」的第納爾幣。

庫爾也提到，其中一塊金幣碎片特別罕見，研判是拜占庭帝國皇帝迪奧斐盧斯（ Theophilos）在位期間，在君士坦丁堡附近鑄造的金幣，成為兩大對立帝國保持聯繫的罕見物質證據。

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