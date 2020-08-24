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川普女婿：應增加阿聯「得到F-35的可能性」　最大反對者顯然是伊朗

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▲▼美國F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普女婿庫許納表態，阿聯大公國現在增加了「獲得F-35戰機」的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國促成以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化，促進中東區域和平，隨即傳出美國有意出售F-35隱形戰機給阿聯。對此川普的女婿、總統高級顧問庫許納（Jared Kushner）也表態，應該增加阿聯得到F-35的可能性。

庫許納接受CNN新聞節目Fareed Zakaria GPS訪問表示，以色列與阿聯之間最近達成了和平協議「應該增加將F-35戰機出售給阿聯的可能性」，在過去一周左右的時間裡，這已經成為以色列的政治問題，阿聯也很長時間以來，一直在努力想要獲得F-35。

▲▼ 美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

庫許納表示，最不樂見的阿聯得到最大利益的組織，顯然是伊朗，因為這使得阿聯可以輕易穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這項和平協議應該，將增加他們獲得（F-35）的可能性，「但是，我們還在審查這項問題」。

CNN上周報導說，庫許納秘密推動向阿聯出售先進武器，包括F-35戰機引起執政當局與國會之間的混亂，通常這樣的銷售，都會在檯面下進行討論。

川普在19日的記者會上說，潛在的軍售交易都在審查當中，但是阿聯大公國擁有支付軍備的財力。

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